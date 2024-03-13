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Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей ПМЭФ - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей ПМЭФ
Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей ПМЭФ - 13.03.2024, ПРАЙМ
Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей ПМЭФ
Автомобили Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил президент "АвтоВАЗа"... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T13:15+0300
2024-03-13T13:18+0300
россия
lada aura
авто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - ПРАЙМ. Автомобили Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.Соколов в среду принял участие в заседании промышленного совета Санкт-Петербурга."В этом году на площадке... в Тольятти мы запускаем автомобиль С-класса - бизнес-седан Lada Aura. Мы впервые презентовали прототип на Санкт-Петербургском экономическом форуме, а уже в рамках ближайшего экономического форума автомобили Aura будут обслуживать гостей и делегатов этого форума", - сказал он.Глава "АвтоВАЗа" отметил, что при этом конвейерное производство Lada Aura предполагается запустить в третьем квартале 2024 года. По его оценке, этот бизнес-седан может быть использован не только для нужд чиновников, но и для таксопарков.Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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россия, lada aura, авто, пмэф
РОССИЯ, LADA AURA, Авто, ПМЭФ
13:15 13.03.2024 (обновлено: 13:18 13.03.2024)
 
Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей ПМЭФ

"АвтоВАЗ": автомобили Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЕАЭС-2023. Работа форума
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© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - ПРАЙМ. Автомобили Lada Aura будут обслуживать делегатов и гостей предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Соколов в среду принял участие в заседании промышленного совета Санкт-Петербурга.
"В этом году на площадке... в Тольятти мы запускаем автомобиль С-класса - бизнес-седан Lada Aura. Мы впервые презентовали прототип на Санкт-Петербургском экономическом форуме, а уже в рамках ближайшего экономического форума автомобили Aura будут обслуживать гостей и делегатов этого форума", - сказал он.
Глава "АвтоВАЗа" отметил, что при этом конвейерное производство Lada Aura предполагается запустить в третьем квартале 2024 года. По его оценке, этот бизнес-седан может быть использован не только для нужд чиновников, но и для таксопарков.
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Модель Lara Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
В этом году ПМЭФ пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге, организатором выступит фонд "Росконгресс". Форум будет проведен с соблюдением мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения COVID-19.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
 
РОССИЯLADA AURAАвтоПМЭФ
 
 
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