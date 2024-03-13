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"Устрашающая" женщина: японцы высказались об исчезновении Нуланд - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Устрашающая" женщина: японцы высказались об исчезновении Нуланд
"Устрашающая" женщина: японцы высказались об исчезновении Нуланд - 13.03.2024, ПРАЙМ
"Устрашающая" женщина: японцы высказались об исчезновении Нуланд
Виктория Нуланд, отправленная в отставку с поста заместителя госсекретаря США в связи с возникшими принципиальными разногласиями с курсом Белого дома по... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T14:04+0300
2024-03-13T14:04+0300
спецоперация на украине
виктория нуланд
япония
сша
украина
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Виктория Нуланд, отправленная в отставку с поста заместителя госсекретаря США в связи с возникшими принципиальными разногласиями с курсом Белого дома по Украине, была одним из разжигателей конфликта. Теперь шанс на мирные переговоры увеличится, пишет Yahoo News Japan.5 марта госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что Нуланд уведомила его об уходе в отставку в ближайшее время. Отмечается, что именно ее считают главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии. Как отмечает японское издание, Нуланд и ее сторонники подстрекали националистов и представителей различных незаконных вооруженных формирований, спровоцировав, таким образом, незаконный переворот на Украине в 2014 году."Изгнание Нуланд из госдепартамента означает, что Байден движется к прекращению огня в украинском конфликте в рамках своей предвыборной стратегии. Финансирование послевоенного восстановительно процесса будет навязано Америкой Японии. Премьер-министр Кисида взял под козырек и выступил с речью в Конгрессе США. Японский народ безмолствует", - прокомментировал ситуацию один из читателей, ikk.По мнению другого пользователя, miliet, без Нуланд президент США Джо байден забудет об Украине. "Нуланд любит строить из себя добрую бабушку и улыбаться на фотографиях. Но сколько же людей она погубила по всему миру вместе с этим американским ЦРУ!", - отметил rfq.В заключение, читатели напомнили, что Нуланд хотела устроить некий "сюрприз" для президента России Владимира Путина, а в итоге сюрприз ждал ее.Полный текст читайте на ИноСМИ
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виктория нуланд, япония, сша, украина
Спецоперация на Украине, Виктория Нуланд, ЯПОНИЯ, США, УКРАИНА
14:04 13.03.2024
 
"Устрашающая" женщина: японцы высказались об исчезновении Нуланд

Yahoo News Japan: устрашающая Нуланд, ставшая причиной конфликта на Украине, исчезает

© Фото : Freddie Everett/State Department photoЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© Фото : Freddie Everett/State Department photo
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Виктория Нуланд, отправленная в отставку с поста заместителя госсекретаря США в связи с возникшими принципиальными разногласиями с курсом Белого дома по Украине, была одним из разжигателей конфликта. Теперь шанс на мирные переговоры увеличится, пишет Yahoo News Japan.
5 марта госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что Нуланд уведомила его об уходе в отставку в ближайшее время. Отмечается, что именно ее считают главным архитектором антироссийского курса и украинской политики американской дипломатии. Как отмечает японское издание, Нуланд и ее сторонники подстрекали националистов и представителей различных незаконных вооруженных формирований, спровоцировав, таким образом, незаконный переворот на Украине в 2014 году.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Вопрос военной помощи Украине теряет популярность в США, заявил Пушков
13:54
"Изгнание Нуланд из госдепартамента означает, что Байден движется к прекращению огня в украинском конфликте в рамках своей предвыборной стратегии. Финансирование послевоенного восстановительно процесса будет навязано Америкой Японии. Премьер-министр Кисида взял под козырек и выступил с речью в Конгрессе США. Японский народ безмолствует", - прокомментировал ситуацию один из читателей, ikk.
По мнению другого пользователя, miliet, без Нуланд президент США Джо байден забудет об Украине.
"Нуланд любит строить из себя добрую бабушку и улыбаться на фотографиях. Но сколько же людей она погубила по всему миру вместе с этим американским ЦРУ!", - отметил rfq.
В заключение, читатели напомнили, что Нуланд хотела устроить некий "сюрприз" для президента России Владимира Путина, а в итоге сюрприз ждал ее.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеВиктория НуландЯПОНИЯСШАУКРАИНА
 
 
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