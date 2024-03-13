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В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ

В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ - 13.03.2024, ПРАЙМ

В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ

Попытка ВСУ прорваться на приграничную в Белгородской и Курской областях территорию потерпела неудачу благодаря российским войскам, сообщили в Минобороны... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T15:12+0300

2024-03-13T15:12+0300

2024-03-13T15:20+0300

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Попытка ВСУ прорваться на приграничную в Белгородской и Курской областях территорию потерпела неудачу благодаря российским войскам, сообщили в Минобороны России."Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Потери противника составили до 250 военнослужащих, семь танков, семь БМП Bradley производства США, два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубица М777 производства США, два орудия Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и САУ "Нона", - подчеркнули в ведомстве.Минобороны России сообщило 12 марта, что подразделения Вооруженных сил совместно с погранслужбой ФСБ пресекли попытку сил киевского режима прорваться на приграничную территорию России в районы Белгородской и Курской областей. Террористы попытались совершить атаку около 3 часов ночи при поддержке танков и боевых бронированных машин. В итоге было ликвидировано до 60 боевиков.

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россия, украина, всу, белгородская область