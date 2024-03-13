https://1prime.ru/20240313/846277617.html
Центробанк заявил о росте числа кредитов в валюте
Центробанк заявил о росте числа кредитов в валюте - 13.03.2024, ПРАЙМ
Центробанк заявил о росте числа кредитов в валюте
ЦБ в четвертом квартале 2023 года зафиксировал рост валютных кредитов компаниям: портфель вырос на 7,9%, до 133 миллиардов долларов, при этом почти 90% выдач... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T21:44+0300
2024-03-13T21:44+0300
2024-03-13T21:44+0300
банк россии
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. ЦБ в четвертом квартале 2023 года зафиксировал рост валютных кредитов компаниям: портфель вырос на 7,9%, до 133 миллиардов долларов, при этом почти 90% выдач ссуд было в юанях, сообщается в материалах Банка России. "В четвертом квартале 2023 года наметилась тенденция к росту валютного кредитования: портфель вырос на 7,9% (+9,8 миллиардов долларов США), до 133 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении. ЦБ отмечает, что росли кредиты в юанях (+11,6 миллиарда долларов США, +34%), при этом кредиты в "токсичных" валютах, наоборот, сократились. В четвертом квартале 2023 года 87% новых выдач валютных кредитов было в юанях (для сравнения: в четвертом квартале 2022 года – не больше 31%), а их доля достигла 49% от всех валютных корпоративных кредитов (+8,7 процентных пункта).
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банк россии, россия, кредит
Банк России, Банк России, РОССИЯ, кредит
Центробанк заявил о росте числа кредитов в валюте
ЦБ: компании РФ в IV квартале нарастили валютные кредиты, в основном в юанях
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. ЦБ в четвертом квартале 2023 года зафиксировал рост валютных кредитов компаниям: портфель вырос на 7,9%, до 133 миллиардов долларов, при этом почти 90% выдач ссуд было в юанях, сообщается в материалах Банка России.
"В четвертом квартале 2023 года наметилась тенденция к росту валютного кредитования: портфель вырос на 7,9% (+9,8 миллиардов долларов США), до 133 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении.
ЦБ отмечает, что росли кредиты в юанях (+11,6 миллиарда долларов США, +34%), при этом кредиты в "токсичных" валютах, наоборот, сократились. В четвертом квартале 2023 года 87% новых выдач валютных кредитов было в юанях (для сравнения: в четвертом квартале 2022 года – не больше 31%), а их доля достигла 49% от всех валютных корпоративных кредитов (+8,7 процентных пункта).
Банк России спрогнозировал рост средств физлиц и юрлиц в банках