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Центробанк заявил о росте числа кредитов в валюте

Центробанк заявил о росте числа кредитов в валюте - 13.03.2024, ПРАЙМ

Центробанк заявил о росте числа кредитов в валюте

ЦБ в четвертом квартале 2023 года зафиксировал рост валютных кредитов компаниям: портфель вырос на 7,9%, до 133 миллиардов долларов, при этом почти 90% выдач... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T21:44+0300

2024-03-13T21:44+0300

2024-03-13T21:44+0300

банк россии

банк россии

россия

кредит

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. ЦБ в четвертом квартале 2023 года зафиксировал рост валютных кредитов компаниям: портфель вырос на 7,9%, до 133 миллиардов долларов, при этом почти 90% выдач ссуд было в юанях, сообщается в материалах Банка России. "В четвертом квартале 2023 года наметилась тенденция к росту валютного кредитования: портфель вырос на 7,9% (+9,8 миллиардов долларов США), до 133 миллиардов долларов США", - говорится в сообщении. ЦБ отмечает, что росли кредиты в юанях (+11,6 миллиарда долларов США, +34%), при этом кредиты в "токсичных" валютах, наоборот, сократились. В четвертом квартале 2023 года 87% новых выдач валютных кредитов было в юанях (для сравнения: в четвертом квартале 2022 года – не больше 31%), а их доля достигла 49% от всех валютных корпоративных кредитов (+8,7 процентных пункта).

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