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ЕС не сможет конфисковать доходы от российских активов, пишет СМИ
ЕС не сможет конфисковать доходы от российских активов, пишет СМИ - 13.03.2024, ПРАЙМ
ЕС не сможет конфисковать доходы от российских активов, пишет СМИ
Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт в стране не будет окончательно... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:15+0300
2024-03-13T05:15+0300
2024-03-13T05:15+0300
спецоперация на украине
замороженные российские активы
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт в стране не будет окончательно урегулирован, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника при Евросоюзе. Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на европейских чиновников, что руководство Евросоюза настаивает на том, чтобы уже к июлю Киеву была представлена прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиардов евро. "С начала войны и до февраля прошлого года доходы, полученные от российских активов, составили 5,2 миллиарда евро. Но так как ЕС решил выяснить правовое положение этих средств лишь 12 февраля, накопленные к тому моменту доходы не будут переданы Украине вплоть до окончательного урегулирования по итогам войны, так как получить к ним доступ задним числом будет очень сложно", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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замороженные российские активы
Спецоперация на Украине, замороженные российские активы
ЕС не сможет конфисковать доходы от российских активов, пишет СМИ
Reuters: Евросоюз не сможет конфисковать доходы от российских активов в 5,2 млрд евро
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Евросоюз не сможет передать Украине доходы от российских активов объемом 5,2 миллиарда евро, пока вооруженный конфликт в стране не будет окончательно урегулирован, передает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника при Евросоюзе.
Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на европейских чиновников, что руководство Евросоюза настаивает на том, чтобы уже к июлю Киеву была представлена прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиардов евро.
"С начала войны и до февраля прошлого года доходы, полученные от российских активов, составили 5,2 миллиарда евро. Но так как ЕС решил выяснить правовое положение этих средств лишь 12 февраля, накопленные к тому моменту доходы не будут переданы Украине вплоть до окончательного урегулирования по итогам войны, так как получить к ним доступ задним числом будет очень сложно", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источник.
Британия готовится передать Украине замороженные российские активы
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".
Выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер, Москве не стоит повторять подобные всплески эмоций, заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.