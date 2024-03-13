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Первую модель нового бренда Xcite X-Cross 7 показали в Петербурге

Первую модель нового бренда Xcite X-Cross 7 показали в Петербурге - 13.03.2024, ПРАЙМ

Первую модель нового бренда Xcite X-Cross 7 показали в Петербурге

Несколько автомобилей нового бренда "Автозавода Санкт-Петербург" Xcite X-Cross 7 в среду выставлены на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T09:22+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - ПРАЙМ. Несколько автомобилей нового бренда "Автозавода Санкт-Петербург" Xcite X-Cross 7 в среду выставлены на парковке перед зданием правительства Санкт-Петербурга, где руководство предприятия должно продемонстрировать их губернатору города Александру Беглову, передает корреспондент РИА Новости. На парковке перед Смольным представлено семь автомобилей Xcite X-Cross 7. Шесть из них стоят в ряд, образуя цвета российского триколора. Согласно информационной карточке под лобовым стеклом одного из автомобилей, мощность двигателя составляет 147 лошадиных сил, длина - 4,5 метра, ширина - 1,842 метра, высота - 1,705 метра. "АвтоВАЗ" середине февраля передал бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, приобретенный в 2023 году у ФГУП "НАМИ", обратно в государственную собственность. Сейчас площадка называется "Автозавод Санкт-Петербург". "Автозавод Санкт-Петербург" в конце января сообщал, что на этой площадке произведена первая партия автомобилей нового бренда Xcite объемом в несколько тысяч штук. Начало продаж по-прежнему планируется на весну. Эмблема нового бренда выполнена в виде латинской буквы "Икс", размещенной в овале. Название марки Xcite (по-русски "Иксайт", ударение на второй слог) образовано от английского to excite - "волновать", "будоражить".

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