https://1prime.ru/20240313/auto-846244360.html

Стало известно, когда выйдут в продажу авто нового российского бренда Xcite

Стало известно, когда выйдут в продажу авто нового российского бренда Xcite - 13.03.2024, ПРАЙМ

Стало известно, когда выйдут в продажу авто нового российского бренда Xcite

Продажи первой модели нового российского автобренда Xcite -кроссовера X-Cross 7 - начнутся в апреле, сообщили журналистам в пресс-службе "Автозавода... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T10:17+0300

2024-03-13T10:17+0300

2024-03-13T10:17+0300

россия

авто

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84295/79/842957988_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_039432ba608ad00c272f9ad7a731f454.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Продажи первой модели нового российского автобренда Xcite -кроссовера X-Cross 7 - начнутся в апреле, сообщили журналистам в пресс-службе "Автозавода Санкт-Петербург", который является производителем новинки. "Апрель", - сказали в пресс-службе предприятия, отвечая на вопрос про старт продаж кроссовера Xcite X-Cross 7. Ранее в среду автомобили нового бренда представили в Санкт-Петербурге на парковке перед зданием правительства. Было показано семь машин Xcite X-Cross 7. Шесть из них стояли в ряд, образуя цвета российского триколора. Автомобили оснащены бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра. Максимальная скорость внедорожника составляет 186 км/ч, разгон с места до 100 км/ч — 9,8 секунды, уточнили в пресс-службе. "Автозавод Санкт-Петербург" - бывший завод Nissan. Его продажа ФГУП "НАМИ" состоялась осенью 2022 года. Сделка предполагала опцион на обратный выкуп в течение шести лет. В феврале 2023 года 99% актива за символическую стоимость приобрел "АвтоВАЗ", но спустя год - в феврале 2024 года - передал его обратно в госсобственность.

https://1prime.ru/20240313/auto-846240648.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, новости