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"Автоваз" собирается нарастить продажу автомобилей в марте - 13.03.2024, ПРАЙМ
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"Автоваз" собирается нарастить продажу автомобилей в марте
"Автоваз" собирается нарастить продажу автомобилей в марте - 13.03.2024, ПРАЙМ
"Автоваз" собирается нарастить продажу автомобилей в марте
"АвтоВАЗ" в марте планирует продать более 37 тысяч автомобилей, что на 10 тысяч превзойдет показатели февраля, сообщил президент компании Максим Соколов. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T10:47+0300
2024-03-13T10:50+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в марте планирует продать более 37 тысяч автомобилей, что на 10 тысяч превзойдет показатели февраля, сообщил президент компании Максим Соколов."Планируется продать (в марте - ред.) чуть больше 37 тысяч автомобилей, это &lt;...&gt; на 10 тысяч больше, чем в прошлом месяце, (когда) было продано 27 (тысяч) с небольшим... А сейчас продано, (по состоянию) на вчерашний день, &lt;...&gt; 10 тысяч 350 (автомобилей)", - сказал он журналистам."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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РОССИЯ, АвтоВАЗ, Новости, Авто
10:47 13.03.2024 (обновлено: 10:50 13.03.2024)
 
"Автоваз" собирается нарастить продажу автомобилей в марте

Соколов: "Автоваз" в марте планирует продать чуть более 37 тысяч автомобилей

© Пресс-служба губернатора Самарской области | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в марте планирует продать более 37 тысяч автомобилей, что на 10 тысяч превзойдет показатели февраля, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Планируется продать (в марте - ред.) чуть больше 37 тысяч автомобилей, это <...> на 10 тысяч больше, чем в прошлом месяце, (когда) было продано 27 (тысяч) с небольшим... А сейчас продано, (по состоянию) на вчерашний день, <...> 10 тысяч 350 (автомобилей)", - сказал он журналистам.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
 
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