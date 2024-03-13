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"Автоваз" собирается нарастить продажу автомобилей в марте

"Автоваз" собирается нарастить продажу автомобилей в марте - 13.03.2024, ПРАЙМ

"Автоваз" собирается нарастить продажу автомобилей в марте

"АвтоВАЗ" в марте планирует продать более 37 тысяч автомобилей, что на 10 тысяч превзойдет показатели февраля, сообщил президент компании Максим Соколов. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T10:47+0300

2024-03-13T10:47+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" в марте планирует продать более 37 тысяч автомобилей, что на 10 тысяч превзойдет показатели февраля, сообщил президент компании Максим Соколов."Планируется продать (в марте - ред.) чуть больше 37 тысяч автомобилей, это <...> на 10 тысяч больше, чем в прошлом месяце, (когда) было продано 27 (тысяч) с небольшим... А сейчас продано, (по состоянию) на вчерашний день, <...> 10 тысяч 350 (автомобилей)", - сказал он журналистам."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

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россия, автоваз, новости, авто