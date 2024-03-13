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Маск высказался об украинском "контрнаступе" - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Маск высказался об украинском "контрнаступе"
Маск высказался об украинском "контрнаступе" - 13.03.2024, ПРАЙМ
Маск высказался об украинском "контрнаступе"
Украинское контрнаступление только ослабило Киев, поэтому ему нужно укреплять свои позиции поодаль от линии боевого соприкосновения, считает американский... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T15:28+0300
2024-03-13T15:36+0300
россия
украина
илон маск
контрнаступление
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Украинское контрнаступление только ослабило Киев, поэтому ему нужно укреплять свои позиции поодаль от линии боевого соприкосновения, считает американский предприниматель Илон Маск. "Около года назад я писал, что Украина не должна тратить жизни своих людей на атаку против прочно укрепившихся российских позиций, а должна укреплять свои позиции. Вместо этого жизни людей все-таки были потрачены в бесполезных наступательных операциях, которые не принесли ничего, а только ослабили Украину. Логичным шагом сейчас будет укрепить позиции подальше от нынешней линии конфликта - там, где местность предоставляет больше преимущества", - сообщил Маск в своем аккаунте в соцсети Х.ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
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россия, украина, илон маск, контрнаступление
РОССИЯ, УКРАИНА, Илон Маск, контрнаступление, Спецоперация на Украине
15:28 13.03.2024 (обновлено: 15:36 13.03.2024)
 
Маск высказался об украинском "контрнаступе"

Маск о "контрнаступе" Киева: Украине стоит укрепиться подальше от передовой

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Украинское контрнаступление только ослабило Киев, поэтому ему нужно укреплять свои позиции поодаль от линии боевого соприкосновения, считает американский предприниматель Илон Маск.
"Около года назад я писал, что Украина не должна тратить жизни своих людей на атаку против прочно укрепившихся российских позиций, а должна укреплять свои позиции. Вместо этого жизни людей все-таки были потрачены в бесполезных наступательных операциях, которые не принесли ничего, а только ослабили Украину. Логичным шагом сейчас будет укрепить позиции подальше от нынешней линии конфликта - там, где местность предоставляет больше преимущества", - сообщил Маск в своем аккаунте в соцсети Х.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Маск одним словом прокомментировал заявление Путина о ядерном оружии
09:29
ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАИлон Маскконтрнаступление
 
 
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