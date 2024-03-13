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Раскрыто, как банки вешают долги на честно отдавших кредит заемщиков

Раскрыто, как банки вешают долги на честно отдавших кредит заемщиков - 13.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, как банки вешают долги на честно отдавших кредит заемщиков

В каких случаях заемщик может остаться должен банку даже погасив кредит, рассказала агентству “Прайм” юрист Изабелла Атласкирова. | 13.03.2024, ПРАЙМ

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эксклюзив

банки

просроченная задолженность

просроченные долги

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. В каких случаях заемщик может остаться должен банку даже погасив кредит, рассказала агентству “Прайм” юрист Изабелла Атласкирова.По ее словам, такие ситуации обычно происходят по трем причинам: банк намеренно усложняет положения договора и прописывает особо невыгодные для клиента условия мелким шрифтом, сам потребитель недостаточно внимательно ознакомился с условиями договора или же произошла техническая ошибка.Перед подписанием договора важно внимательно его прочитать. Некоторые организации задабривают клиентов речами о золотых горах и самых выгодных условиях на рынке, а затем дают на подпись многостраничные документы и тут же перелистывают их непосредственно к месту подписи.“Не ведитесь! Помните латинский принцип: “При сомнении воздерживайся!”. Иначе можно и правда остаться в должниках на крупную сумму, даже если вы внесли все платежи по кредиту и уже забыли о нем”, - предупреждает эксперт.Например, вы можете погасить задолженность перед кредитором. Но по условиям договора вы обязаны оплачивать дополнительные услуги, вроде обслуживания счета в случае, если не пользуетесь им долгое время.Если дело касается кредитной карты, банк может начислять проценты на непогашенную часть лимита — даже если вы недоплатили рубль или вам впервые начислили проценты после истечения льготного беспроцентного периода, объясняет юрист.Бывает и так, что банк продолжает начислять проценты на задолженность, хотя сам неправильно определил вам сумму последнего платежа. И в таких случаях нередко происходит "сбой системы", когда вам перестают приходить уведомления и СМС-сообщения. Так что о долге вы узнаете уже сильно позже, когда его сумма значительно выросла - не до миллиона, конечно, но существенно.Впрочем, технические ошибки возникают гораздо реже и их проще исправить. А вот условия подписанного вами договора отменить будет довольно проблематично, заключила Атласкирова.

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эксклюзив, банки, просроченная задолженность, просроченные долги