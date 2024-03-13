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ЦБ ожидает значительного охлаждения потребкредитования

ЦБ ожидает значительного охлаждения потребкредитования - 13.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ ожидает значительного охлаждения потребкредитования

ЦБ РФ в 2024 году ожидает значительного охлаждения потребкредитования на фоне дальнейшего ужесточения макропруденциальных лимитов и общего удорожания кредитов,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T21:19+0300

2024-03-13T21:19+0300

2024-03-13T21:20+0300

банк россии

россия

банк россии

потребительский кредит

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ в 2024 году ожидает значительного охлаждения потребкредитования на фоне дальнейшего ужесточения макропруденциальных лимитов и общего удорожания кредитов, темпы роста составят 3-8%, сообщается в материалах Банка России. "По нашим оценкам, в целом в 2024 году произойдет значительное охлаждение рынка потребительского кредитования на фоне дальнейшего ужесточения МПЛ и общего удорожания кредитов. Мы ожидаем, что годовой прирост окажется в диапазоне 3-8%", — говорится в сообщении.Ранее Банк России уведомил, что после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке не планирует применять эти меры к военным жилищным кредитам и ипотечным ссудам, выдаваемым в новых регионах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, потребительский кредит