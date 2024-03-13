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ЦБ ожидает значительного охлаждения потребкредитования
ЦБ ожидает значительного охлаждения потребкредитования - 13.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ ожидает значительного охлаждения потребкредитования
ЦБ РФ в 2024 году ожидает значительного охлаждения потребкредитования на фоне дальнейшего ужесточения макропруденциальных лимитов и общего удорожания кредитов,... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T21:19+0300
2024-03-13T21:19+0300
2024-03-13T21:20+0300
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потребительский кредит
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ в 2024 году ожидает значительного охлаждения потребкредитования на фоне дальнейшего ужесточения макропруденциальных лимитов и общего удорожания кредитов, темпы роста составят 3-8%, сообщается в материалах Банка России. "По нашим оценкам, в целом в 2024 году произойдет значительное охлаждение рынка потребительского кредитования на фоне дальнейшего ужесточения МПЛ и общего удорожания кредитов. Мы ожидаем, что годовой прирост окажется в диапазоне 3-8%", — говорится в сообщении.Ранее Банк России уведомил, что после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке не планирует применять эти меры к военным жилищным кредитам и ипотечным ссудам, выдаваемым в новых регионах.
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россия, банк россии, потребительский кредит
Банк России, РОССИЯ, Банк России, потребительский кредит
ЦБ ожидает значительного охлаждения потребкредитования
ЦБ ожидает значительного охлаждения потребкредитования, темпы роста будут 3-8%
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ в 2024 году ожидает значительного охлаждения потребкредитования на фоне дальнейшего ужесточения макропруденциальных лимитов и общего удорожания кредитов, темпы роста составят 3-8%, сообщается в материалах Банка России.
"По нашим оценкам, в целом в 2024 году произойдет значительное охлаждение рынка потребительского кредитования на фоне дальнейшего ужесточения МПЛ и общего удорожания кредитов. Мы ожидаем, что годовой прирост окажется в диапазоне 3-8%", — говорится в сообщении.
Ранее Банк России уведомил, что после получения права вводить количественные ограничения в ипотеке не планирует применять эти меры к военным жилищным кредитам и ипотечным ссудам, выдаваемым в новых регионах.