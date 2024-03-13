https://1prime.ru/20240313/moskvich-846246834.html

СМИ: завод "Москвич" ищет нового китайского партнера

СМИ: завод "Москвич" ищет нового китайского партнера - 13.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: завод "Москвич" ищет нового китайского партнера

Завод "Москвич", ранее выпускавший автомобили Renault, планирует искать новых партнеров на Востоке, чтобы обеспечить загрузку мощностей. В текущем году... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T11:16+0300

2024-03-13T11:16+0300

2024-03-13T11:18+0300

автозавод "москвич"

завод "москвич"

автомобиль "москвич"

"москвич 6"

авто

китайский автопром

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/06/846008077_0:131:3238:1952_1920x0_80_0_0_a115648730aa1c9b6fda26969bf68fda.jpg

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Завод "Москвич", ранее выпускавший автомобили Renault, планирует искать новых партнеров на Востоке, чтобы обеспечить загрузку мощностей. В текущем году предприятие выпустит всего 22 тысячи машин при мощности в 180 тысяч в год, пишет РБК.На текущий момент "Москвич" в партнерстве с китайской JAC выпускает компакт-кроссовер "Москвич 3", являющийся лицензионной копией китайского автомобиля JAC JS4. У кроссовера есть и электроверсия "Москвич 3e", скопированная с JAC iEVS4. Прошлой осенью началас сборка лифтбека "Москвич 6" (Sehol A5 Plus, суббренд JAC Motors).Но все это позволило выпустить в 2023 году лишь чуть более 30 тысяч автомобилей. Продано было вдвое меньше – 15,3 тысячи авто. Согласно опубликованной отчетности предприятия, его выручка в прошлом году выросли на 38,9%, до 59,2 миллиарда рублей, а убыток увеличился в 3,6 раза до 8,6 миллиарда рублей.Продажи первых двух месяцев этого года не внушают оптимизма – всего было реализовано 1740 автомобилей. Предприятие впервые пошло на снижение цен – в марте подешевели все авто, кроме электрокаров. По некоторым комплектациям скидка достигла почти 30%, пишет издание.На мощностях "Москвича" в 2025 году планируется развернуть производство нового российского электромобиля "Атом", но в первый год выпустит лишь 5 тысяч машин. Поэтому в прошлом году приступили к поиску новых партнеров в Китае. JAC – не самый крупный бренд, в дополнение к нему нужен другой игрок, чтобы завод мог выйти на прибыль. Если поиски не увенчаются успехом, предприятию придется корректировать инвестконтракт с Минпромторгом и отложить локализацию на более поздний срок, заключает РБК.

https://1prime.ru/20240311/846154632.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

автозавод "москвич", завод "москвич", автомобиль "москвич", "москвич 6", авто, китайский автопром