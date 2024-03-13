https://1prime.ru/20240313/most-846236226.html

Путин прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

Путин прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

Рассуждения офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Москву, однако являются не более, чем фантазией, заявил президент России | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T06:55+0300

2024-03-13T06:55+0300

2024-03-13T06:55+0300

спецоперация на украине

германия

крымский мост

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рассуждения офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Москву, однако являются не более, чем фантазией, заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией - это нарушение конституции Федеративной Республики Германия", - подчеркнул глава государства. Президент добавил, что немецкая оппозиция ведет себя еще более агрессивно. "Посмотрим, до чего они договорятся, мы так, внимательно следим за этим", - отметил он. Первого марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров ФРГ. В разговоре принимали участие четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе руководитель отдела операций и учений ВВС, собеседники обсуждали возможную отправку Киеву ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. В частности, военные обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить военных ВСУ пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками украинского конфликта.Глава минобороны Германии Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, подчеркнув, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он добавил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в ФРГ, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Олаф Шольц отмечал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.

https://1prime.ru/20240313/voyna-846235747.html

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германия, крымский мост, владимир путин