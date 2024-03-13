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Путин прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Путин прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту
Путин прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту
Рассуждения офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Москву, однако являются не более, чем фантазией, заявил президент России | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T06:55+0300
2024-03-13T06:55+0300
спецоперация на украине
германия
крымский мост
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рассуждения офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Москву, однако являются не более, чем фантазией, заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией - это нарушение конституции Федеративной Республики Германия", - подчеркнул глава государства. Президент добавил, что немецкая оппозиция ведет себя еще более агрессивно. "Посмотрим, до чего они договорятся, мы так, внимательно следим за этим", - отметил он. Первого марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров ФРГ. В разговоре принимали участие четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе руководитель отдела операций и учений ВВС, собеседники обсуждали возможную отправку Киеву ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. В частности, военные обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить военных ВСУ пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками украинского конфликта.Глава минобороны Германии Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, подчеркнув, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он добавил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в ФРГ, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Олаф Шольц отмечал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
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германия, крымский мост, владимир путин
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, Крымский мост, Владимир Путин
06:55 13.03.2024
 
Путин прокомментировал разговор офицеров ФРГ об ударах по Крымскому мосту

Путин: офицеры ФРГ фантазируют, угрожая ударить по Крымскому мосту

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рассуждения офицеров бундесвера о возможных ударах по Крымскому мосту призваны напугать Москву, однако являются не более, чем фантазией, заявил президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Фантазируют, сами себя подбадривают, во-первых. Во-вторых, нас стараются запугать. Что касается ФРГ, там существуют проблемы конституционного характера. Они правильно же говорят: а если эти Taurus попадут в ту часть Крымского моста, которая, безусловно, даже по их понятиям является российской территорией - это нарушение конституции Федеративной Республики Германия", - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что немецкая оппозиция ведет себя еще более агрессивно. "Посмотрим, до чего они договорятся, мы так, внимательно следим за этим", - отметил он.
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05:57
Первого марта главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров ФРГ. В разговоре принимали участие четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе руководитель отдела операций и учений ВВС, собеседники обсуждали возможную отправку Киеву ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. В частности, военные обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить военных ВСУ пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками украинского конфликта.
Глава минобороны Германии Борис Писториус фактически подтвердил подлинность записи, подчеркнув, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он добавил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в ФРГ, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Олаф Шольц отмечал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯКрымский мостВладимир Путин
 
 
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