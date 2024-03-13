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Распробовали. Загадочные покупатели ищут российскую нефть

Распробовали. Загадочные покупатели ищут российскую нефть - 13.03.2024, ПРАЙМ

Распробовали. Загадочные покупатели ищут российскую нефть

Венесуэла покупает российскую нефть, чтобы разбавить ей свою и продать или использовать для внутреннего рынка. Есть и другие свежие контрагенты. А вот конечный... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T04:04+0300

2024-03-13T04:04+0300

2024-03-13T04:04+0300

энергетика

эксклюзив

мировой рынок нефти

поставки нефти

российская нефть

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Венесуэла покупает российскую нефть, чтобы разбавить ей свою и продать или использовать для внутреннего рынка. Есть и другие свежие контрагенты. А вот конечный покупатель зачастую остается неизменным."Зеленая энергетика" не оправдала надеждНовость о поставках российской нефти в Венесуэлу, которой поделился "Коммерсант" со ссылкой на аналитиков компании Kpler, вызвала у многих недоумение. Эта латиноамериканская страна располагает самыми большими нефтяными запасами в мире, каждые сутки там добывают миллионы баррелей. Правда, из-за наложенных США санкций объем венесуэльских поставок ограничен. Зачем ей еще и российская нефть?Дело в том, что ситуация на мировом рынке "черного золота" разворачивается не по сценарию, проработанному Западом. Ожидалось, что спрос на энергоноситель начнет снижаться на фоне перехода к "зеленой энергетике", в которую транснациональные компании вкладывали миллиарды долларов. Но этого не случилось – на практике возобновляемые источники энергии оказались нестабильными и дорогими, их массовое внедрение еще даже не началось.Не оправдались и надежды на спад производства, который наблюдался несколько лет подряд на фоне пандемии Covid-19 и геополитической нестабильности. Если в одних регионах – например, Европе – предприятия закрывались, то они неизменно всплывали в других и требовали топлива.Некоторые эксперты думали, что спрос никогда не вернется к прежним значениям. Но случилось иначе. По данным консорциума Global Carbon Project, в 2023 году мировая добыча составила более 100 миллионов баррелей в сутки, а нефтяные выбросы достигли 12 миллиардов тонн в год, что составляет треть всех промышленных выбросов. На этом фоне полностью отрезать от потребителей ни российскую, ни иранскую, ни венесуэльскую нефть не получилось. Более того, в октябре прошлого года американцы частично отменили ограничения, дабы стабилизировать цены.Продай свое, купи чужоеКонечно, венесуэльцы тут же нарастили поставки – послабления действуют лишь до апреля, и за эти полгода им надо продать побольше нефти за твердую валюту. В этом и кроется причина, по которой Венесуэле понадобились закупки в России, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.По его словам, национальная нефтяная компания PDVSA не может резко нарастить производительность. И это нельзя исправить быстро, тем более, за шесть месяцев. Требуются большие инвестиции, а их нет – ведь инвесторы не понимают, как долго продлятся санкции и исключения из них. В этой ситуации российский супертанкер Ligera с 1,8 миллиона баррелей российской нефти Urals, готовящийся сейчас к отгрузке в венесуэльском порту Хосе, весьма кстати.Венесуэла может использовать российскую нефть в двух целях, объяснил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Во-первых, ее можно перемешивать со своей нефтью, чтобы отдельные сорта проще было экспортировать."У них преобладает сернистая тяжелая битуминозная нефть и они часто ее разбавляют, чтобы была текучая. Это облегчает транспортировку. Но это их ограничит в плане экспорта в США. До апреля он разрешен, но придется загружать танкер не полностью, так как российскую нефть нельзя продавать американцам с 1 апреля 2022 года", - пояснил он.Второе направление – переработка. Российская нефть хоть и считается среднесернистой, все же довольно легкая – как минимум, менее тяжелая, нежели венесуэльская. Ее проще перерабатывать, получится хороший выход дизельного топлива. Они могут оставлять ее у себя – хоть крупных технологичных НПЗ в Венесуэле нет, на примитивных нефтеперегонных установках можно получить хоть и низкокачественное, но вполне себе топливо, и обеспечить им внутренний рынок.Тяжелая венесуэльская нефть идет на экспорт. Это весьма ценный продукт, в которым меньше топливных фракций, но больше серы и металлов. Поэтому из нее удается получить гораздо больше нефтепродуктов разного спектра – авиакеросин, бензин, асфальт, дизельное топливо, мазут и даже сжиженный углеводородный газ."Но для более глубокой переработки такой нефти нефтезаводы должны иметь современные технологии и утилизирующие мощности. До этого пока далеко. Экономики стран Азии растут, им требуется все больше нефти, а нефть - не тот продукт, который можно заменить. И в ближайшие годы это сделать невозможно", - рассуждает Севостьянов.Изнанка нефтяного рынкаДля России упомянутые объемы не столь значимы – для сравнения, в Китай в прошлом году мы экспортировали более 100 миллионов тонн нефти. Важно то, что появился еще один покупатель, который не боится санкций. Венесуэла – значимый игрок на нефтяном рынке, дружественная страна, которая теоретически могла бы подтянуть других партнеров в Латинской Америке."Беда в том, что в долгосрочной перспективе это не очень надежный покупатель, скорее, ситуативный. Завтра США возобновят санкции, например, из-за конфликта Венесуэлы с Гайаной, и разбавлять тяжелую нефть для транспортировки уже не понадобится", - отметил Юшков.Еще один наш партнер на континенте – Бразилия, которая в последнее время берет довольно много российских нефтепродуктов. Но сделки зависят от погоды и сезона. Страна является мировым лидером по производству биотоплива. Она выращивает много сахарного тростника, затем перерабатывает его в спирт, которым частично заправляют автомобили. Когда бывает засуха и тростник растет плохо, они переходят на закупки традиционного топлива на мировом рынке.Около 80% экспорта российской нефти сейчас приходится на Китай и Индию, которые заменили ЕС в качестве основных получателей морским путем. Среди контрагентов – Турция, Малайзия, Южная Корея. На самом деле реальные изменения не столь радикальны, поскольку новые покупатели могут продавать нефть на Запад после ее переработки. Опосредованными покупателями является намного больше стран.Часть поставок и вовсе уходит неизвестным покупателям через трейдеров в Дубае или Гонконге. Были случаи, когда нефтепроизводители с дисконтом покупали российское сырье или нефтепродукты, а затем продавали свои, зарабатывая на разнице цен. Так что нефтяной рынок из-за санкций уходит в тень, а поставки перенаправляются, хотя конечные адресаты могут оставаться неизменными. Как следствие, российский экспорт нефти по морю в первую неделю марта вырос до самого высокого уровня за год, констатирует Bloomberg.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

эксклюзив, мировой рынок нефти, поставки нефти, российская нефть