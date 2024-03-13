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Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,5 миллиона баррелей

Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,5 миллиона баррелей - 13.03.2024, ПРАЙМ

Запасы нефти в США за неделю сократились на 1,5 миллиона баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 марта, сократились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 447... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T17:36+0300

2024-03-13T17:36+0300

2024-03-13T17:37+0300

энергетика

сша

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 марта, сократились на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, - до 447 миллионов баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста запасов на 1,3 миллиона баррелей.Кроме того, сообщается, что за эту же неделю добыча нефти в США сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 13,1 миллиона.В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,225 миллиона баррелей в сутки, говорится там же.Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в декабре прошлого года составила 13,31 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в январе показатель составил 12,62 миллиона баррелей в день, в феврале - 13,07 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 12,93 миллиона баррелей в сутки.Минэнерго США 12 марта повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 90 тысяч баррелей в день, до 13,19 миллиона баррелей в день, на 2025 год - на 160 тысяч баррелей в день, до 13,65 миллиона.

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