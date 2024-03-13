https://1prime.ru/20240313/peregovory-846236081.html
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Россия готова к ведению переговорам по Украине, однако они должны быть основаны на реальности, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T06:45+0300
2024-03-13T06:45+0300
2024-03-13T06:45+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия готова к ведению переговорам по Украине, однако они должны быть основаны на реальности, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости. "Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - подчеркнул Путин.На вопрос о возможности "честного договора" с Западом глава государства заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, и они должны быть прописаны."Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь", - сказал президент.Путин добавил, что "сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть"."Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы", - заявил он.Президент пояснил, что он предпочитает "руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами о том, что всем можно доверять"."Ведь понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемого решения очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны", - сказал он.
https://1prime.ru/20240313/putin-846235639.html
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владимир путин, россия, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА
Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине
Путин: Россия готова к переговорам по Украине, которые основаны на реальности
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия готова к ведению переговорам по Украине, однако они должны быть основаны на реальности, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости.
"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", - подчеркнул Путин.
На вопрос о возможности "честного договора" с Западом глава государства заявил, что он никому не верит, но России нужны гарантии, и они должны быть прописаны.
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"Не хочется этого говорить, но я никому не верю. Но нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь", - сказал президент.
Путин добавил, что "сейчас, наверное, преждевременно публично говорить о том, что это могло бы быть".
"Но уж точно совершенно мы не купимся на какие-то просто пустые посылы", - заявил он.
Президент пояснил, что он предпочитает "руководствоваться фактами, а не благими пожеланиями и разговорами о том, что всем можно доверять".
"Ведь понимаете, когда принимаете решение на таком уровне, степень ответственности за последствия принимаемого решения очень высока. Поэтому мы не будем ничего делать, что не соответствует интересам нашей страны", - сказал он.