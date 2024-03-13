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Путин предупредил, чем закончится ввод польских войск на Украину
Путин предупредил, чем закончится ввод польских войск на Украину - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин предупредил, чем закончится ввод польских войск на Украину
Если польские войска будут введены на Украину, то уже не уйдут оттуда, Варшава желает вернуть территории земли, которые считает своими. Об этом рассказал... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T08:01+0300
2024-03-13T08:01+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если польские войска будут введены на Украину, то уже не уйдут оттуда, Варшава желает вернуть территории земли, которые считает своими. Об этом рассказал президент России Владимир путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Глава государства выразил мнение, что польские войска, зайдя на территорию Украины, чтобы освободить украинские воинские контингенты, уже не уйдут оттуда."Потому что они захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут", - пояснил президент.Ранее издание Do Rzeczy сообщало со ссылкой на активистку Каю Годек, что в Польше потребовали от Украину вернуть Львов. По словам Годек, Украина получила Львов от СССР совершенно необоснованно. Еще в 2022 году депутат Верховной рады от “Оппозиционной платформы” Илья Кива предполагал, что, помимо Польши и России, территориальные претензии к Украине есть у Румынии и Венгрии. По его словам, “Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области уже готовы к “аннексии”.Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, “в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине”.
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владимир путин, россия, польша, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА
Путин предупредил, чем закончится ввод польских войск на Украину
Путин: если Польша введет войска на Украину, то уже не уйдет
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если польские войска будут введены на Украину, то уже не уйдут оттуда, Варшава желает вернуть территории земли, которые считает своими. Об этом рассказал президент России Владимир путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Глава государства выразил мнение, что польские войска, зайдя на территорию Украины, чтобы освободить украинские воинские контингенты, уже не уйдут оттуда.
"Потому что они захотят вернуть… они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным, и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их. И если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда уйдут", - пояснил президент.
Эксперт рассказал, как Украине пришлось "капитулировать" перед Польшей
Ранее издание Do Rzeczy сообщало со ссылкой на активистку Каю Годек, что в Польше потребовали от Украину вернуть Львов. По словам Годек, Украина получила Львов от СССР совершенно необоснованно. Еще в 2022 году депутат Верховной рады от “Оппозиционной платформы” Илья Кива предполагал, что, помимо Польши и России, территориальные претензии к Украине есть у Румынии и Венгрии. По его словам, “Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области уже готовы к “аннексии”.
Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, “в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине”.