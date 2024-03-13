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Франция уступила Китаю лидерство по поставкам губной помады в Россию

Франция уступила Китаю лидерство по поставкам губной помады в Россию - 13.03.2024, ПРАЙМ

Франция уступила Китаю лидерство по поставкам губной помады в Россию

Китай в прошлом году забрал у Франции звание крупнейшего поставщика губной помады в Россию, заняв 22% в экспорте этой косметики в нашу страну, подсчитало РИА... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T05:48+0300

2024-03-13T05:48+0300

2024-03-13T05:48+0300

экономика

косметика

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Китай в прошлом году забрал у Франции звание крупнейшего поставщика губной помады в Россию, заняв 22% в экспорте этой косметики в нашу страну, подсчитало РИА Новости на основе открытых статистических данных. За год Поднебесная нарастила поставки в 2,7 раза, до 16,6 миллиона долларов - такая динамика позволила отвоевать пальму первенства у Франции, опустившейся на вторую строчку. Несмотря на потерю лидерства, эта страна тоже смогла показать неплохую положительную динамику, нарастив поставки в 1,5 раза, до 11,4 миллиона долларов. Разогнать объемы по сравнению с прошлым годом удалось всей первой десятке поставщиков, на которых пришлось 94% продаж. На третьей строчке в списке лидеров оказалась Польша, увеличившая свои показатели в 1,6 раза, до 9,6 миллиона долларов. Южная Корея нарастила отгрузки в 2,4 раза, до 7,5 миллиона долларов, а замыкающая пятерку лидеров Германия - в 1,8 раза, до 7,4 миллиона долларов. На шестом месте расположилась Литва, нарастившая поставки в 2,3 раза, до 6,9 миллиона долларов. Сразу за ней идет Турция (рост в 2,6 раза, до 3,5 миллиона долларов). Еще одна прибалтийская республика, Латвия, увеличила объемы в 2,3 раза, до 3 миллионов долларов, а Италия смогла нарастить их в 3,4 раза, до 2,5 миллиона долларов. Замыкает десятку лидеров Казахстан, вошедший в число стран с самой заметной динамикой: наш сосед по СНГ нарастил поставки в 30,2 раза, до 1,8 миллиона долларов. Всего за год экспорт губной помады в Россию вырос вдвое, увеличившись до 74 миллионов долларов. Активнее всего экспорт, помимо Казахстана, наращивали Австрия, которая после практически нулевых отгрузок годом ранее поставила товара сразу на 101 тысячу долларов, Сербия (рост в 20,4 раза, до 1,5 миллиона долларов) и Эстония, установившая 15-летний рекорд по поставкам. Эта прибалтийская республика нарастила их в 15,5 раза, до 264 тысяч долларов.

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косметика