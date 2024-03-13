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Атака беспилотника на НПЗ в Рязани вызвала пожар - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Атака беспилотника на НПЗ в Рязани вызвала пожар
Атака беспилотника на НПЗ в Рязани вызвала пожар - 13.03.2024, ПРАЙМ
Атака беспилотника на НПЗ в Рязани вызвала пожар
На территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани, по предварительным данным, произошел пожар после атаки беспилотника, сообщил РИА Новости представитель... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T08:15+0300
2024-03-13T08:22+0300
энергетика
рязанская область
беспилотник
нпз
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. На территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани, по предварительным данным, произошел пожар после атаки беспилотника, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Утром в среду в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, на месте ЧП работают пожарные. "Произошло возгорание на рязанском нефтеперерабатывающем заводе, площадь пожара уточняется", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что, по предварительной информации, пожар начался после падения украинского ударного беспилотника.Как передает корреспондент РИА Новости, движение личного транспорта в сторону нефтезавода в Рязани перекрыто. Со стороны промзоны виден дым.
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рязанская область, беспилотник, нпз
Энергетика, Рязанская область, беспилотник, НПЗ
08:15 13.03.2024 (обновлено: 08:22 13.03.2024)
 
Атака беспилотника на НПЗ в Рязани вызвала пожар

На нефтеперерабатывающем заводе в Рязани из-за БПЛА начался пожар

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкКрупный пожар
Крупный пожар - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Елена Копылова
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. На территории нефтеперерабатывающего завода в Рязани, по предварительным данным, произошел пожар после атаки беспилотника, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Утром в среду в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, на месте ЧП работают пожарные.
"Произошло возгорание на рязанском нефтеперерабатывающем заводе, площадь пожара уточняется", - сообщил собеседник агентства.
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Он уточнил, что, по предварительной информации, пожар начался после падения украинского ударного беспилотника.
Как передает корреспондент РИА Новости, движение личного транспорта в сторону нефтезавода в Рязани перекрыто. Со стороны промзоны виден дым.
 
ЭнергетикаРязанская областьбеспилотникНПЗ
 
 
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