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Вован и Лексус уговорили поляков вступить в "ЧВК Порошенко"

Вован и Лексус уговорили поляков вступить в "ЧВК Порошенко" - 13.03.2024, ПРАЙМ

Вован и Лексус уговорили поляков вступить в "ЧВК Порошенко"

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) уговорили польских наемников вступить в фиктивную ЧВК бывшего президента Украины Петра | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T11:28+0300

2024-03-13T11:28+0300

2024-03-13T11:35+0300

спецоперация на украине

вован и лексус

петр порошенко

украина

всу

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) уговорили польских наемников вступить в фиктивную ЧВК бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом они рассказали в своем Telegram-канале.Пранкеры разработали легенду, согласно которой Порошенко создает собственную ЧВК с высокими зарплатами и зовет кандидатов на собеседование.Первым "кандидатом" стал польский офицер и водолаз Майкл Киермач. В ходе "собеседования" он признался, что готовил украинских бойцов центра морских операций в Очакове. Но при этом больше сражаться за Украину он не желает, а вместо этого готов с удовольствием тренировать молодежь и отправлять ее в бой."У меня есть дети, и я хочу быть живым. А там легко потерять жизнь. Я думаю, есть более молодые и сильные бойцы, которые готовы сражаться", — сказал Киермач.Вторым согласившимся вступить в "ЧВК" оказался Игорь Горняк. Ему задали вопрос, как он относится к неонацистским формированиям в составе ВСУ, на что он сказал, что не видит в этом какой-либо проблемы.Россия начала специальную военную операцию на Украине в феврале 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://1prime.ru/20240301/poland-845791762.html

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вован и лексус, петр порошенко, украина, всу