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СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи - 13.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи
СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи - 13.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи
Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп одерживают победу на состоявшихся в штате Миссисипи праймериз демократической и... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:44+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп одерживают победу на состоявшихся в штате Миссисипи праймериз демократической и республиканской партии соответственно, прогнозирует издание The Hill. Байден уже обеспечил себе выдвижение на второй срок, а Трамп близок к этому. Ранее оба претендента победили на праймериз в штате Джорджия. По итогам внутрипартийных выборов определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на конвенциях Республиканского и Демократического национальных комитетов, которые состоятся летом этого года. Согласно подсчетам The Hill, количество делегатов съезда демократов, которые готовы поддержать Байдена, достигло 2010 при минимально необходимых для номинации 1968.
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сша, джо байден, дональд трамп
США, Джо Байден, Дональд Трамп
05:44 13.03.2024
 
СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи

The Hill: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп одерживают победу на состоявшихся в штате Миссисипи праймериз демократической и республиканской партии соответственно, прогнозирует издание The Hill.
Байден уже обеспечил себе выдвижение на второй срок, а Трамп близок к этому.
Ранее оба претендента победили на праймериз в штате Джорджия.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Политтехнолог в США с помощью дипфейка Байдена вмешался в праймериз
26 февраля, 12:48
По итогам внутрипартийных выборов определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на конвенциях Республиканского и Демократического национальных комитетов, которые состоятся летом этого года.
Согласно подсчетам The Hill, количество делегатов съезда демократов, которые готовы поддержать Байдена, достигло 2010 при минимально необходимых для номинации 1968.
 
СШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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