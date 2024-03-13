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СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи
СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи - 13.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи
Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп одерживают победу на состоявшихся в штате Миссисипи праймериз демократической и... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:44+0300
2024-03-13T05:44+0300
2024-03-13T05:44+0300
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп одерживают победу на состоявшихся в штате Миссисипи праймериз демократической и республиканской партии соответственно, прогнозирует издание The Hill. Байден уже обеспечил себе выдвижение на второй срок, а Трамп близок к этому. Ранее оба претендента победили на праймериз в штате Джорджия. По итогам внутрипартийных выборов определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на конвенциях Республиканского и Демократического национальных комитетов, которые состоятся летом этого года. Согласно подсчетам The Hill, количество делегатов съезда демократов, которые готовы поддержать Байдена, достигло 2010 при минимально необходимых для номинации 1968.
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сша, джо байден, дональд трамп
США, Джо Байден, Дональд Трамп
СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи
The Hill: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи
ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп одерживают победу на состоявшихся в штате Миссисипи праймериз демократической и республиканской партии соответственно, прогнозирует издание The Hill.
Байден уже обеспечил себе выдвижение на второй срок, а Трамп близок к этому.
Ранее оба претендента победили на праймериз в штате Джорджия.
Политтехнолог в США с помощью дипфейка Байдена вмешался в праймериз
По итогам внутрипартийных выборов определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на конвенциях Республиканского и Демократического национальных комитетов, которые состоятся летом этого года.
Согласно подсчетам The Hill, количество делегатов съезда демократов, которые готовы поддержать Байдена, достигло 2010 при минимально необходимых для номинации 1968.