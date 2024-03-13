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СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи

СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи - 13.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Миссисипи

Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп одерживают победу на состоявшихся в штате Миссисипи праймериз демократической и... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T05:44+0300

2024-03-13T05:44+0300

2024-03-13T05:44+0300

сша

джо байден

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 мар – ПРАЙМ. Действующий президент США Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп одерживают победу на состоявшихся в штате Миссисипи праймериз демократической и республиканской партии соответственно, прогнозирует издание The Hill. Байден уже обеспечил себе выдвижение на второй срок, а Трамп близок к этому. Ранее оба претендента победили на праймериз в штате Джорджия. По итогам внутрипартийных выборов определяется, сколько делегатов получат претенденты на номинацию на конвенциях Республиканского и Демократического национальных комитетов, которые состоятся летом этого года. Согласно подсчетам The Hill, количество делегатов съезда демократов, которые готовы поддержать Байдена, достигло 2010 при минимально необходимых для номинации 1968.

https://1prime.ru/20240226/844502239.html

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сша, джо байден, дональд трамп