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Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине
Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине
Если американские войска окажутся на Украине, то Россия отнесется к ним как к интервентам, Соединенные Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:51+0300
2024-03-13T05:51+0300
спецоперация на украине
сша
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если американские войска окажутся на Украине, то Россия отнесется к ним как к интервентам, Соединенные Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости. "Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", - подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/20240312/usa-846226622.html
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сша, россия, украина, владимир путин
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
05:51 13.03.2024
 
Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине

Путин: если войска США появятся на Украине, отнесемся к ним как к интервентам

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если американские войска окажутся на Украине, то Россия отнесется к ним как к интервентам, Соединенные Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости.
"Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", - подчеркнул Путин.
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Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯУКРАИНАВладимир Путин
 
 
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