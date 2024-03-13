https://1prime.ru/20240313/putin-846235639.html
Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине
Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине
Если американские войска окажутся на Украине, то Россия отнесется к ним как к интервентам, Соединенные Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T05:51+0300
2024-03-13T05:51+0300
2024-03-13T05:51+0300
спецоперация на украине
сша
россия
украина
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846231373_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c9be4ed6e22548e6b9a8ae63cbf276ef.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если американские войска окажутся на Украине, то Россия отнесется к ним как к интервентам, Соединенные Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости. "Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", - подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/20240312/usa-846226622.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0c/846231373_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9cbf02fde364bf0b6713ebcd5544a271.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, владимир путин
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин
Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине
Путин: если войска США появятся на Украине, отнесемся к ним как к интервентам
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если американские войска окажутся на Украине, то Россия отнесется к ним как к интервентам, Соединенные Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости.
"Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", - подчеркнул Путин.
Reuters: США готовят первый за полгода пакет военной помощи Украине