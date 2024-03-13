https://1prime.ru/20240313/putin-846235639.html

Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине

Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ

Путин предупредил о последствиях появления войск США на Украине

Если американские войска окажутся на Украине, то Россия отнесется к ним как к интервентам, Соединенные Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T05:51+0300

2024-03-13T05:51+0300

2024-03-13T05:51+0300

спецоперация на украине

сша

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если американские войска окажутся на Украине, то Россия отнесется к ним как к интервентам, Соединенные Штаты это понимают, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для телеканала "России 1" и агентства РИА Новости. "Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают", - подчеркнул Путин.

https://1prime.ru/20240312/usa-846226622.html

сша

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сша, россия, украина, владимир путин