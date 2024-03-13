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Названо средство, приводящее в ярость солдат ВСУ на передовой
Названо средство, приводящее в ярость солдат ВСУ на передовой - 13.03.2024, ПРАЙМ
Названо средство, приводящее в ярость солдат ВСУ на передовой
Российские военные в зоне СВО отработали механизм противодействия украинским боевым беспилотникам, пишет The New York Times. | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:08+0300
2024-03-13T09:08+0300
2024-03-13T09:08+0300
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российские военные в зоне СВО отработали механизм противодействия украинским боевым беспилотникам, пишет The New York Times.Как отмечает издание, первоначально БПЛА были преимуществом украинских сил, но оно было быстро утрачено."Украинский солдат выругался и сорвал гарнитуру. Его видеомонитор сначала был размытым, ландшафт из разрушенных деревьев и воронок от снарядов был едва виден, а затем полностью погас. Русские заглушили сигнал его дрона", — описывает корреспондент происходившее возле линии боевого соприкосновения у города Кременная.В публикации говорится, что средства электронного противодействия стали одним из самых грозных видов оружия российской армии после многих лет оттачивания их возможностей. При этом у России есть больше оборудования для РЭБ, способного подавлять украинские сигналы, вещая на тех же частотах и с большей мощностью. Она также демонстрирует лучшую координацию между своими подразделениями, указывает автор.Из интервью с украинскими солдатами, командирами и военными аналитиками можно сделать вывод, что российские возможности постановки помех ограничивают ограниченные запасы готовых дронов в Украине и угрожают вывести из игры ключевой компонент украинского арсенала, поскольку Россия массово производит собственный парк дронов."Идет постоянная гонка вооружений. Мы совершенствуем наши технологии, чтобы противостоять этим новым реалиям на поле боя, и через некоторое время русским снова придется изобрести что-то новое, чтобы иметь возможность защитить себя от наших атак", — сказал изданию сержант ВСУ с позывным "Бабай".
https://1prime.ru/20240312/dron-846194301.html
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украина, всу, россия, дроны, рэб
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, ДРОНЫ, РЭБ
Названо средство, приводящее в ярость солдат ВСУ на передовой
NYT: российские средства РЭБ выводят из строя украинские дроны на передовой
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ.
Российские военные в зоне СВО отработали механизм противодействия украинским боевым беспилотникам, пишет The New York Times
.
Как отмечает издание, первоначально БПЛА были преимуществом украинских сил, но оно было быстро утрачено.
"Украинский солдат выругался и сорвал гарнитуру. Его видеомонитор сначала был размытым, ландшафт из разрушенных деревьев и воронок от снарядов был едва виден, а затем полностью погас. Русские заглушили сигнал его дрона", — описывает корреспондент происходившее возле линии боевого соприкосновения у города Кременная.
Ружье "Аргус-Антидрон" после модернизации научилось подавлять FPV-дроны
В публикации говорится, что средства электронного противодействия стали одним из самых грозных видов оружия российской армии после многих лет оттачивания их возможностей. При этом у России есть больше оборудования для РЭБ, способного подавлять украинские сигналы, вещая на тех же частотах и с большей мощностью. Она также демонстрирует лучшую координацию между своими подразделениями, указывает автор.
Из интервью с украинскими солдатами, командирами и военными аналитиками можно сделать вывод, что российские возможности постановки помех ограничивают ограниченные запасы готовых дронов в Украине и угрожают вывести из игры ключевой компонент украинского арсенала, поскольку Россия массово производит собственный парк дронов.
"Идет постоянная гонка вооружений. Мы совершенствуем наши технологии, чтобы противостоять этим новым реалиям на поле боя, и через некоторое время русским снова придется изобрести что-то новое, чтобы иметь возможность защитить себя от наших атак", — сказал изданию сержант ВСУ с позывным "Бабай".