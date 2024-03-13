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Названо средство, приводящее в ярость солдат ВСУ на передовой

Названо средство, приводящее в ярость солдат ВСУ на передовой - 13.03.2024, ПРАЙМ

Названо средство, приводящее в ярость солдат ВСУ на передовой

Российские военные в зоне СВО отработали механизм противодействия украинским боевым беспилотникам, пишет The New York Times. | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T09:08+0300

2024-03-13T09:08+0300

2024-03-13T09:08+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российские военные в зоне СВО отработали механизм противодействия украинским боевым беспилотникам, пишет The New York Times.Как отмечает издание, первоначально БПЛА были преимуществом украинских сил, но оно было быстро утрачено."Украинский солдат выругался и сорвал гарнитуру. Его видеомонитор сначала был размытым, ландшафт из разрушенных деревьев и воронок от снарядов был едва виден, а затем полностью погас. Русские заглушили сигнал его дрона", — описывает корреспондент происходившее возле линии боевого соприкосновения у города Кременная.В публикации говорится, что средства электронного противодействия стали одним из самых грозных видов оружия российской армии после многих лет оттачивания их возможностей. При этом у России есть больше оборудования для РЭБ, способного подавлять украинские сигналы, вещая на тех же частотах и ​​с большей мощностью. Она также демонстрирует лучшую координацию между своими подразделениями, указывает автор.Из интервью с украинскими солдатами, командирами и военными аналитиками можно сделать вывод, что российские возможности постановки помех ограничивают ограниченные запасы готовых дронов в Украине и угрожают вывести из игры ключевой компонент украинского арсенала, поскольку Россия массово производит собственный парк дронов."Идет постоянная гонка вооружений. Мы совершенствуем наши технологии, чтобы противостоять этим новым реалиям на поле боя, и через некоторое время русским снова придется изобрести что-то новое, чтобы иметь возможность защитить себя от наших атак", — сказал изданию сержант ВСУ с позывным "Бабай".

https://1prime.ru/20240312/dron-846194301.html

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украина, всу, россия, дроны, рэб