https://1prime.ru/20240313/sektor-gaza-846274549.html

США оказались в изоляции в СБ ООН по вопросу о прекращении огня в Газе

США оказались в изоляции в СБ ООН по вопросу о прекращении огня в Газе - 13.03.2024, ПРАЙМ

США оказались в изоляции в СБ ООН по вопросу о прекращении огня в Газе

США оказались в изоляции в Совете безопасности ООН, оставшись единственным его членом, который блокирует усилия, нацеленные на прекращение огня в секторе Газа,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T19:49+0300

2024-03-13T19:49+0300

2024-03-13T19:49+0300

сша

сб оон

сектор газа

резолюция по сектору газа

дмитрий полянский

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ООН, 13 мар — ПРАЙМ. США оказались в изоляции в Совете безопасности ООН, оставшись единственным его членом, который блокирует усилия, нацеленные на прекращение огня в секторе Газа, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "США по-прежнему блокируют все усилия, которые в той или иной мере исходят уже от всех остальных 14 членов СБ. Иными словами, по сути, Вашингтон находится в изоляции в Совбезе, хотя его ближайшие союзники, разумеется, всячески пытаются этот момент скрыть", — указал Полянский. "С тем, чтобы "забить эфир" и предотвратить работу членов Совета над требованием о прекращении огня, США сейчас заняты тем, что неспешно продвигают свой с помпой анонсированный проект ближневосточной резолюции, который грешит всё тем же: стремлением осудить (палестинское движение — прим. ред.) ХАМАС, оставив "за скобками" действия Израиля в Газе, и новыми гуманитарными призывами, которые в условиях продолжения боевых действий, как уже неоднократно подтверждали представители ооновских гумагентств, абсолютно бессмысленны", — пояснил он. В начале марта США подготовили проект резолюции, поддерживающий дипломатические усилия с целью обеспечения прекращения огня в Газе на шесть недель и освобождения всех заложников. Как указал Полянский, американцы возлагали надежду на то, что им удастся "продавить" до начала священного для мусульман месяца Рамадан "сделку" между Израилем и ХАМАС, "однако встретившийся на днях виртуально с членами СБ координатор Белого Дома по Ближнему Востоку Бретт Макгурк ничем… порадовать не смог, валя всё, разумеется, на ХАМАС". "Продвигал при этом странную логику — для освобождения удерживаемых ХАМАС заложников якобы не требуется прекращение огня", — подчеркнул первый зампостпреда. В этих условиях, по мнению Полянского, "Вашингтон сейчас по сути занимается "флибустьерством" — тактика обструкции законопроектов парламентским меньшинством путем затягивания споров о предмете инициативы, и возможно, именно этой тактики придерживается Вашингтон.

https://1prime.ru/20240309/846112792.html

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сектор газа

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сша, сб оон, сектор газа, резолюция по сектору газа, дмитрий полянский