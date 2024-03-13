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Шольц исключил участие немецких военнослужащих в ударах ВСУ - 13.03.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240313/sholts-846261058.html
Шольц исключил участие немецких военнослужащих в ударах ВСУ
Шольц исключил участие немецких военнослужащих в ударах ВСУ - 13.03.2024, ПРАЙМ
Шольц исключил участие немецких военнослужащих в ударах ВСУ
Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружения, применение которых предполагает участие немецких военных, даже если их не будет в стране... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T16:01+0300
2024-03-13T16:03+0300
спецоперация на украине
олаф шольц
украина
германия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружения, применение которых предполагает участие немецких военных, даже если их не будет в стране. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Глава немецкого правительства в среду, 13 марта, выступил перед парламентом."Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", - сказал он.По словам Шольца, военнослужащие ФРГ не должны иметь отношения к принятию решений "куда целиться, куда стрелять и что поражать". Канцлер напомнил, что несет ответственность за предотвращение вовлечения германии в конфликт на Украине.Немецкий лидер не раз заявлял, что выступает против отправки Киеву ракет Taurus.
https://1prime.ru/20240313/most-846236226.html
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олаф шольц, украина, германия
Спецоперация на Украине, Олаф Шольц, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
16:01 13.03.2024 (обновлено: 16:03 13.03.2024)
 
Шольц исключил участие немецких военнослужащих в ударах ВСУ

Шольц исключил участие немецких военнослужащих в ударах ВСУ даже из-за пределов Украины

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружения, применение которых предполагает участие немецких военных, даже если их не будет в стране. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Глава немецкого правительства в среду, 13 марта, выступил перед парламентом.
"Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", - сказал он.
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По словам Шольца, военнослужащие ФРГ не должны иметь отношения к принятию решений "куда целиться, куда стрелять и что поражать". Канцлер напомнил, что несет ответственность за предотвращение вовлечения германии в конфликт на Украине.
Немецкий лидер не раз заявлял, что выступает против отправки Киеву ракет Taurus.
 
Спецоперация на УкраинеОлаф ШольцУКРАИНАГЕРМАНИЯ
 
 
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