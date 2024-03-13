https://1prime.ru/20240313/sholts-846261058.html

Шольц исключил участие немецких военнослужащих в ударах ВСУ

Шольц исключил участие немецких военнослужащих в ударах ВСУ - 13.03.2024, ПРАЙМ

Шольц исключил участие немецких военнослужащих в ударах ВСУ

Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружения, применение которых предполагает участие немецких военных, даже если их не будет в стране... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T16:01+0300

2024-03-13T16:01+0300

2024-03-13T16:03+0300

спецоперация на украине

олаф шольц

украина

германия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Германия не будет поставлять Украине дальнобойные системы вооружения, применение которых предполагает участие немецких военных, даже если их не будет в стране. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.Глава немецкого правительства в среду, 13 марта, выступил перед парламентом."Для меня исключены поставки дальнобойных систем вооружения, смысл поставок которых будет только если при этом будут также задействованы немецкие военнослужащие, в том числе за пределами Украины. Это черта, которую я как канцлер не хочу переступать", - сказал он.По словам Шольца, военнослужащие ФРГ не должны иметь отношения к принятию решений "куда целиться, куда стрелять и что поражать". Канцлер напомнил, что несет ответственность за предотвращение вовлечения германии в конфликт на Украине.Немецкий лидер не раз заявлял, что выступает против отправки Киеву ракет Taurus.

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украина

германия

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олаф шольц, украина, германия