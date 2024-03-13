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Антонов обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине
Антонов обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине - 13.03.2024, ПРАЙМ
Антонов обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине
Высказывания руководства Вашингтона о необходимости поспособствовать ударам ВСУ по Крыму означают признание фактического участия США в конфликте, что является... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:19+0300
2024-03-13T09:19+0300
2024-03-13T09:19+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Высказывания руководства Вашингтона о необходимости поспособствовать ударам ВСУ по Крыму означают признание фактического участия США в конфликте, что является для них опасным курсом с непредсказуемыми последствиями, заявил посол Анатолий Антонов. Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что после одобрение конгрессом очередного транша помощи Украине она сможет вернуть "наступательную инициативу". Также пакет военной поддержки обеспечит возможности для "проникающих ударов" по Крыму и действий против российского Черноморского флота. "Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам "бить вглубь Крыма". Иными словами, на официальном уровне признается фактическое участие Соединенных Штатов в конфликте. Однако это опасный курс, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями. Не только для безопасности США, но и для всего мира", — отметил Антонов российским журналистам.В этой связи посол подчеркнул, что таким образом администрация США подтвердила "неизменность пагубного курса на затягивание военного конфликта на Украине". По его словам, в Штатах до сих пор не могут понять, что остановить спецоперацию не в их силах, а использование ими новой техники приведет лишь к увеличению жертв среди простых граждан постсоветской республики.Ранее во вторник, 12 марта, США анонсировали очередной, 55-й пакет военной помощи Украине в порядка 300 миллионов долларов, включая боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые средства.
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россия, украина, сша, анатолий антонов
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Анатолий Антонов
Антонов обвинил США в фактическом участии в конфликте на Украине
Посол России Антонов обвинил США в фактическом участии в украинском конфликте
ВАШИНГТОН, 13 мар — ПРАЙМ. Высказывания руководства Вашингтона о необходимости поспособствовать ударам ВСУ по Крыму означают признание фактического участия США в конфликте, что является для них опасным курсом с непредсказуемыми последствиями, заявил посол Анатолий Антонов.
Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что после одобрение конгрессом очередного транша помощи Украине она сможет вернуть "наступательную инициативу". Также пакет военной поддержки обеспечит возможности для "проникающих ударов" по Крыму и действий против российского Черноморского флота.
"Дошло до того, что некоторые высокопоставленные функционеры говорят: нужно помочь украинцам "бить вглубь Крыма". Иными словами, на официальном уровне признается фактическое участие Соединенных Штатов в конфликте. Однако это опасный курс, чреватый самыми непредсказуемыми последствиями. Не только для безопасности США, но и для всего мира", — отметил Антонов российским журналистам.
Антонов заявил, что риторика Байдена показывает бессилие
В этой связи посол подчеркнул, что таким образом администрация США подтвердила "неизменность пагубного курса на затягивание военного конфликта на Украине". По его словам, в Штатах до сих пор не могут понять, что остановить спецоперацию не в их силах, а использование ими новой техники приведет лишь к увеличению жертв среди простых граждан постсоветской республики.
Ранее во вторник, 12 марта, США анонсировали очередной, 55-й пакет военной помощи Украине в порядка 300 миллионов долларов, включая боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы, противотанковые средства.