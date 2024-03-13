https://1prime.ru/20240313/spetsoperatsiya-na-ukraine-846251395.html

"Надувательство". Стокгольм затащил шведов в НАТО враньем о России

"Надувательство". Стокгольм затащил шведов в НАТО враньем о России - 13.03.2024, ПРАЙМ

"Надувательство". Стокгольм затащил шведов в НАТО враньем о России

Западные элиты внушили шведам ложь о "российской угрозу" и насильно затащили их в НАТО, сообщает SwebbTV со ссылкой на слова экс-представителя “Шведских... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T12:46+0300

2024-03-13T12:46+0300

2024-03-13T12:59+0300

россия

швеция

нато

спецоперация на украине

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Западные элиты внушили шведам ложь о "российской угрозу" и насильно затащили их в НАТО, сообщает SwebbTV со ссылкой на слова экс-представителя “Шведских демократов” и офицера в отставке Рогера Рихтхоффа.В этой связи политик отметил, что сначала в целях запугать граждан Швеции, "так называемая элита” запустила информацию о “полномасштабном вторжении” России на Украину, хотя на самом деле масштабы спецоперации были весьма ограниченными. Более того, по его словам, руководство внушает народу "империалистическую" угрозу, которая исходит от России в отношении Европы. “Сообщается, что, например, в феврале 2022 года русские начали “полномасштабное вторжение”, но это просто вранье. Полномасштабная операция — это, например, высадка в Нормандии”, — указывает Рихтхофф.Он добавил, что то, что власти называют "полномасштабной войной", началось еще в 2014 году и имело весьма ограничительный хараткре. Поэтому крайне важно фильтровать поступающую иформацию и понимать, насколько власти обрабатывают информаци через призму идеологии.“Люди в это верят. Тогда вы идете еще дальше. И в результате становится совершенно естественно, что над шведской столицей летают бомбардировщики США, "миролюбивейшей державы на свете", — сыронизировал Рихтхофф. Бывший офицер добавил, что такими темпами, каждый раз слушая это "грандиозное раздувательство", люди рассматривают американское вооружение на территории Швеции и других стран НАТО как все более привычное явление. Рихтхофф резюмировал, что это лишь одно из звеньев в цепочки лжи шведам.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>

https://1prime.ru/20240313/vampiry-846238387.html

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россия, швеция, нато