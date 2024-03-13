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"Надувательство". Стокгольм затащил шведов в НАТО враньем о России - 13.03.2024, ПРАЙМ
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"Надувательство". Стокгольм затащил шведов в НАТО враньем о России
"Надувательство". Стокгольм затащил шведов в НАТО враньем о России - 13.03.2024, ПРАЙМ
"Надувательство". Стокгольм затащил шведов в НАТО враньем о России
Западные элиты внушили шведам ложь о "российской угрозу" и насильно затащили их в НАТО, сообщает SwebbTV со ссылкой на слова экс-представителя “Шведских... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T12:46+0300
2024-03-13T12:59+0300
россия
швеция
нато
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Западные элиты внушили шведам ложь о "российской угрозу" и насильно затащили их в НАТО, сообщает SwebbTV со ссылкой на слова экс-представителя “Шведских демократов” и офицера в отставке Рогера Рихтхоффа.В этой связи политик отметил, что сначала в целях запугать граждан Швеции, "так называемая элита” запустила информацию о “полномасштабном вторжении” России на Украину, хотя на самом деле масштабы спецоперации были весьма ограниченными. Более того, по его словам, руководство внушает народу "империалистическую" угрозу, которая исходит от России в отношении Европы. “Сообщается, что, например, в феврале 2022 года русские начали “полномасштабное вторжение”, но это просто вранье. Полномасштабная операция — это, например, высадка в Нормандии”, — указывает Рихтхофф.Он добавил, что то, что власти называют "полномасштабной войной", началось еще в 2014 году и имело весьма ограничительный хараткре. Поэтому крайне важно фильтровать поступающую иформацию и понимать, насколько власти обрабатывают информаци через призму идеологии.“Люди в это верят. Тогда вы идете еще дальше. И в результате становится совершенно естественно, что над шведской столицей летают бомбардировщики США, "миролюбивейшей державы на свете", — сыронизировал Рихтхофф. Бывший офицер добавил, что такими темпами, каждый раз слушая это "грандиозное раздувательство", люди рассматривают американское вооружение на территории Швеции и других стран НАТО как все более привычное явление. Рихтхофф резюмировал, что это лишь одно из звеньев в цепочки лжи шведам.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;
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россия, швеция, нато
РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, Спецоперация на Украине
12:46 13.03.2024 (обновлено: 12:59 13.03.2024)
 
"Надувательство". Стокгольм затащил шведов в НАТО враньем о России

SwebbTV: Швецию затащили в НАТО ложью об "угрозе" со стороны России

© Unsplash/Car GirlФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Car Girl
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Западные элиты внушили шведам ложь о "российской угрозу" и насильно затащили их в НАТО, сообщает SwebbTV со ссылкой на слова экс-представителя “Шведских демократов” и офицера в отставке Рогера Рихтхоффа.
В этой связи политик отметил, что сначала в целях запугать граждан Швеции, "так называемая элита” запустила информацию о “полномасштабном вторжении” России на Украину, хотя на самом деле масштабы спецоперации были весьма ограниченными. Более того, по его словам, руководство внушает народу "империалистическую" угрозу, которая исходит от России в отношении Европы.
“Сообщается, что, например, в феврале 2022 года русские начали “полномасштабное вторжение”, но это просто вранье. Полномасштабная операция — это, например, высадка в Нормандии”, — указывает Рихтхофф.
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
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08:10
Он добавил, что то, что власти называют "полномасштабной войной", началось еще в 2014 году и имело весьма ограничительный хараткре. Поэтому крайне важно фильтровать поступающую иформацию и понимать, насколько власти обрабатывают информаци через призму идеологии.
“Люди в это верят. Тогда вы идете еще дальше. И в результате становится совершенно естественно, что над шведской столицей летают бомбардировщики США, "миролюбивейшей державы на свете", — сыронизировал Рихтхофф.
Бывший офицер добавил, что такими темпами, каждый раз слушая это "грандиозное раздувательство", люди рассматривают американское вооружение на территории Швеции и других стран НАТО как все более привычное явление. Рихтхофф резюмировал, что это лишь одно из звеньев в цепочки лжи шведам.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>
 
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