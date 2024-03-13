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СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты - 13.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты
СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты - 13.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты
Бывший президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты страны от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон,... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T06:37+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты страны от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News. После победы в этом штате Трамп может заручиться поддержкой 1219 делегатов на летней конвенции республиканцев, тогда как минимально необходимое для номинации количество составляет 1215 человек. Немногим ранее необходимое большинство для выдвижения на второй срок от демократов обеспечил себе действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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сша, дональд трамп, джо байден
США, Дональд Трамп, Джо Байден
06:37 13.03.2024
 
СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты

CNN и NBC News: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты США

CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald TrumpДональд Трамп во время предвыборной кампании
Дональд Трамп во время предвыборной кампании - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Liam Enea / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты страны от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News.
После победы в этом штате Трамп может заручиться поддержкой 1219 делегатов на летней конвенции республиканцев, тогда как минимально необходимое для номинации количество составляет 1215 человек.
Немногим ранее необходимое большинство для выдвижения на второй срок от демократов обеспечил себе действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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