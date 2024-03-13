https://1prime.ru/20240313/tramp-846235970.html

СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты

СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты - 13.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты

Бывший президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты страны от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон,... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T06:37+0300

2024-03-13T06:37+0300

2024-03-13T06:37+0300

сша

дональд трамп

джо байден

https://cdnn.1prime.ru/img/84287/75/842877586_0:0:4900:2757_1920x0_80_0_0_82ebbd7e3f64024cedcfddc891ac923b.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты страны от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News. После победы в этом штате Трамп может заручиться поддержкой 1219 делегатов на летней конвенции республиканцев, тогда как минимально необходимое для номинации количество составляет 1215 человек. Немногим ранее необходимое большинство для выдвижения на второй срок от демократов обеспечил себе действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден.

https://1prime.ru/20240308/846088474.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, дональд трамп, джо байден