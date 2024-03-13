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СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты
СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты - 13.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты
Бывший президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты страны от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон,... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T06:37+0300
2024-03-13T06:37+0300
2024-03-13T06:37+0300
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты страны от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News. После победы в этом штате Трамп может заручиться поддержкой 1219 делегатов на летней конвенции республиканцев, тогда как минимально необходимое для номинации количество составляет 1215 человек. Немногим ранее необходимое большинство для выдвижения на второй срок от демократов обеспечил себе действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден.
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сша, дональд трамп, джо байден
США, Дональд Трамп, Джо Байден
СМИ: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты
CNN и NBC News: Трамп набирает достаточно делегатов для выдвижения в президенты США
ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты страны от Республиканской партии, выиграв внутрипартийные выборы в штате Вашингтон, прогнозируют телеканалы CNN и NBC News.
После победы в этом штате Трамп может заручиться поддержкой 1219 делегатов на летней конвенции республиканцев, тогда как минимально необходимое для номинации количество составляет 1215 человек.
Немногим ранее необходимое большинство для выдвижения на второй срок от демократов обеспечил себе действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Трамп назвал Байдена "марионеткой Путина"