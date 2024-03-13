https://1prime.ru/20240313/ukraina-846251264.html

"Черная дыра" Украины уже засосала США. Остался один шанс выбраться

"Черная дыра" Украины уже засосала США. Остался один шанс выбраться - 13.03.2024, ПРАЙМ

"Черная дыра" Украины уже засосала США. Остался один шанс выбраться

К большой войне с Россией Запад оказался не готов – он все глубже вязнет в конфликте, а возможности для "отступления с честью" сокращаются. Тем не менее, окно... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T12:46+0300

2024-03-13T12:46+0300

2024-03-13T12:51+0300

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. К большой войне с Россией Запад оказался не готов – он все глубже вязнет в конфликте, а возможности для "отступления с честью" сокращаются. Тем не менее, окно возможностей пока сохраняются. Если США и Европа им не воспользуется, катастрофа неминуема, пишет хорватская Geopolitika.Еще до наступления конфликта можно было предположить, что Украина превратится в черную дыру, которая может засосать весь мир, рассуждает автор. К сожалению, время приближает именно этот сценарий развития событий. Несмотря на то, по геополитическому и геостратегическому значению Украина значительно отстает от Ближнего Востока, именно она может стать плацдармом для прямого столкновения России и Запада.Дело в том, что интересы противоборствующих сторон именно в этой точки кардинально расходятся. Западу важна не Украина и ее потенциальная евроинтеграция, а поражение России или ее долгосрочное истощение, не позволяющее влиять на политические процессы. При этом глобальный Юг более или менее явно Россию поддерживает – ведь от ее победы зависят их претензии на самостоятельность, вне доктрины доминирования Запада.Сейчас мы видим, что события пошли не по плану. Российская экономика не рухнула под гнетом санкций, а ситуация на поле боя говорит о том, что конфликт может разрешиться намного раньше и с неожиданным для Запада результатом. Это и является причиной нагнетания агрессивной риторики, которую еще вчера трудно было вообразить.Но прямое военное столкновение России и Запада автоматически переросло бы в третью мировую войну, которая неминуемо окажется ядерной. Именно атомное оружие, которое есть у обеих сторон, является лучшей гарантией, что тотальная война не начнется, и все ограничится прокси-столкновениями. Если, конечно, у власти будут разумные люди, полагает автор публикации.Он напомнил, что Москва все еще не думает о применении тактического ядерного оружия. Его размещение на территории Белоруссии, прежде всего, сигнал, предупреждающий о последствиях, если Украина все-таки получит крылатые ракеты большой дальности. Похоже, Россия дает Вашингтону шанс "отступить с честью", хотя уже сама не знает, как это сделать с учетом того, насколько американцы увязли в этом конфликте, ошибочно рассчитывая на слабость оппонента, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240313/polsha-846238030.html

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помощь украине, сша, европа, запад, россия