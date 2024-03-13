https://1prime.ru/20240313/ukraina-846251264.html
"Черная дыра" Украины уже засосала США. Остался один шанс выбраться
"Черная дыра" Украины уже засосала США. Остался один шанс выбраться - 13.03.2024, ПРАЙМ
"Черная дыра" Украины уже засосала США. Остался один шанс выбраться
К большой войне с Россией Запад оказался не готов – он все глубже вязнет в конфликте, а возможности для "отступления с честью" сокращаются. Тем не менее, окно... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T12:46+0300
2024-03-13T12:46+0300
2024-03-13T12:51+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. К большой войне с Россией Запад оказался не готов – он все глубже вязнет в конфликте, а возможности для "отступления с честью" сокращаются. Тем не менее, окно возможностей пока сохраняются. Если США и Европа им не воспользуется, катастрофа неминуема, пишет хорватская Geopolitika.Еще до наступления конфликта можно было предположить, что Украина превратится в черную дыру, которая может засосать весь мир, рассуждает автор. К сожалению, время приближает именно этот сценарий развития событий. Несмотря на то, по геополитическому и геостратегическому значению Украина значительно отстает от Ближнего Востока, именно она может стать плацдармом для прямого столкновения России и Запада.Дело в том, что интересы противоборствующих сторон именно в этой точки кардинально расходятся. Западу важна не Украина и ее потенциальная евроинтеграция, а поражение России или ее долгосрочное истощение, не позволяющее влиять на политические процессы. При этом глобальный Юг более или менее явно Россию поддерживает – ведь от ее победы зависят их претензии на самостоятельность, вне доктрины доминирования Запада.Сейчас мы видим, что события пошли не по плану. Российская экономика не рухнула под гнетом санкций, а ситуация на поле боя говорит о том, что конфликт может разрешиться намного раньше и с неожиданным для Запада результатом. Это и является причиной нагнетания агрессивной риторики, которую еще вчера трудно было вообразить.Но прямое военное столкновение России и Запада автоматически переросло бы в третью мировую войну, которая неминуемо окажется ядерной. Именно атомное оружие, которое есть у обеих сторон, является лучшей гарантией, что тотальная война не начнется, и все ограничится прокси-столкновениями. Если, конечно, у власти будут разумные люди, полагает автор публикации.Он напомнил, что Москва все еще не думает о применении тактического ядерного оружия. Его размещение на территории Белоруссии, прежде всего, сигнал, предупреждающий о последствиях, если Украина все-таки получит крылатые ракеты большой дальности. Похоже, Россия дает Вашингтону шанс "отступить с честью", хотя уже сама не знает, как это сделать с учетом того, насколько американцы увязли в этом конфликте, ошибочно рассчитывая на слабость оппонента, делает вывод издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша
европа
запад
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помощь украине, сша, европа, запад, россия
Спецоперация на Украине, помощь Украине, США, ЕВРОПА, ЗАПАД, РОССИЯ
"Черная дыра" Украины уже засосала США. Остался один шанс выбраться
GN: Россия все еще дает США шанс "с честью" уйти с Украины
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ.
К большой войне с Россией Запад оказался не готов – он все глубже вязнет в конфликте, а возможности для "отступления с честью" сокращаются. Тем не менее, окно возможностей пока сохраняются. Если США и Европа им не воспользуется, катастрофа неминуема, пишет хорватская Geopolitika
.
Еще до наступления конфликта можно было предположить, что Украина превратится в черную дыру, которая может засосать весь мир, рассуждает автор. К сожалению, время приближает именно этот сценарий развития событий. Несмотря на то, по геополитическому и геостратегическому значению Украина значительно отстает от Ближнего Востока, именно она может стать плацдармом для прямого столкновения России и Запада.
Дело в том, что интересы противоборствующих сторон именно в этой точки кардинально расходятся. Западу важна не Украина и ее потенциальная евроинтеграция, а поражение России или ее долгосрочное истощение, не позволяющее влиять на политические процессы. При этом глобальный Юг более или менее явно Россию поддерживает – ведь от ее победы зависят их претензии на самостоятельность, вне доктрины доминирования Запада.
Путин предупредил, чем закончится ввод польских войск на Украину
Сейчас мы видим, что события пошли не по плану. Российская экономика не рухнула под гнетом санкций, а ситуация на поле боя говорит о том, что конфликт может разрешиться намного раньше и с неожиданным для Запада результатом. Это и является причиной нагнетания агрессивной риторики, которую еще вчера трудно было вообразить.
Но прямое военное столкновение России и Запада автоматически переросло бы в третью мировую войну, которая неминуемо окажется ядерной. Именно атомное оружие, которое есть у обеих сторон, является лучшей гарантией, что тотальная война не начнется, и все ограничится прокси-столкновениями. Если, конечно, у власти будут разумные люди, полагает автор публикации.
Он напомнил, что Москва все еще не думает о применении тактического ядерного оружия. Его размещение на территории Белоруссии, прежде всего, сигнал, предупреждающий о последствиях, если Украина все-таки получит крылатые ракеты большой дальности. Похоже, Россия дает Вашингтону шанс "отступить с честью", хотя уже сама не знает, как это сделать с учетом того, насколько американцы увязли в этом конфликте, ошибочно рассчитывая на слабость оппонента, делает вывод издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ