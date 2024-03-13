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Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации
Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации - 13.03.2024, ПРАЙМ
Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации
Министерство обороны Украины сообщило, что планы по мобилизации прежде всего направлены на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые в настоящее... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:32+0300
2024-03-13T09:32+0300
2024-03-13T09:32+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины сообщило, что планы по мобилизации прежде всего направлены на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые в настоящее время находятся на передовой. Заявление ведомства передает издание Financial Times."Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя", - цитирует издание заявление минобороны Украины.Согласно сообщению ведомства, новобранцы будут восполнять потери и удовлетворять другие военные потребности в зависимости от ситуации на поле боя.Ранее СМИ писали, что неспособность президента Украины Зеленского сформировать политический консенсус по стратегии мобилизации - несмотря на многомесячные предупреждения об острой нехватке квалифицированных военных на фронте - привела к глубоким разногласиям в парламенте Украины и в более широком смысле в украинском обществе.В декабре 2023 года Зеленский получил запрос от генштаба ВСУ о мобилизации 450-500 тысяч человек. Правительство предложило законопроект о мобилизации, который вызвал негодование в Украине и был отправлен на доработку.Это привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору войск и сеют панику среди мужчин боевого возраста, некоторые из которых скрываются, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, учитывая, что помощь Украине по-прежнему застопорилась в Вашингтоне.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, Новости
Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации
МО Украины заявляет, что план по мобилизации нацелен на замену 330 тыс истощенных военных
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины сообщило, что планы по мобилизации прежде всего направлены на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые в настоящее время находятся на передовой. Заявление ведомства передает издание Financial Times.
"Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя", - цитирует издание заявление минобороны Украины.
Согласно сообщению ведомства, новобранцы будут восполнять потери и удовлетворять другие военные потребности в зависимости от ситуации на поле боя.
У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского, пишут СМИ
Ранее СМИ писали, что неспособность президента Украины Зеленского сформировать политический консенсус по стратегии мобилизации - несмотря на многомесячные предупреждения об острой нехватке квалифицированных военных на фронте - привела к глубоким разногласиям в парламенте Украины и в более широком смысле в украинском обществе.
В декабре 2023 года Зеленский получил запрос от генштаба ВСУ о мобилизации 450-500 тысяч человек. Правительство предложило законопроект о мобилизации, который вызвал негодование в Украине и был отправлен на доработку.
Это привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору войск и сеют панику среди мужчин боевого возраста, некоторые из которых скрываются, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, учитывая, что помощь Украине по-прежнему застопорилась в Вашингтоне.