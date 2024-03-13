https://1prime.ru/20240313/ukraine-846241028.html

Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации

Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации - 13.03.2024, ПРАЙМ

Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации

Министерство обороны Украины сообщило, что планы по мобилизации прежде всего направлены на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые в настоящее... | 13.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-13T09:32+0300

2024-03-13T09:32+0300

2024-03-13T09:32+0300

спецоперация на украине

украина

мобилизация

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины сообщило, что планы по мобилизации прежде всего направлены на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые в настоящее время находятся на передовой. Заявление ведомства передает издание Financial Times."Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя", - цитирует издание заявление минобороны Украины.Согласно сообщению ведомства, новобранцы будут восполнять потери и удовлетворять другие военные потребности в зависимости от ситуации на поле боя.Ранее СМИ писали, что неспособность президента Украины Зеленского сформировать политический консенсус по стратегии мобилизации - несмотря на многомесячные предупреждения об острой нехватке квалифицированных военных на фронте - привела к глубоким разногласиям в парламенте Украины и в более широком смысле в украинском обществе.В декабре 2023 года Зеленский получил запрос от генштаба ВСУ о мобилизации 450-500 тысяч человек. Правительство предложило законопроект о мобилизации, который вызвал негодование в Украине и был отправлен на доработку.Это привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору войск и сеют панику среди мужчин боевого возраста, некоторые из которых скрываются, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, учитывая, что помощь Украине по-прежнему застопорилась в Вашингтоне.

https://1prime.ru/20240312/ukraine-846190494.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, мобилизация, новости