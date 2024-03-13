Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации - 13.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240313/ukraine-846241028.html
Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации
Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации - 13.03.2024, ПРАЙМ
Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации
Министерство обороны Украины сообщило, что планы по мобилизации прежде всего направлены на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые в настоящее... | 13.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-13T09:32+0300
2024-03-13T09:32+0300
спецоперация на украине
украина
мобилизация
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины сообщило, что планы по мобилизации прежде всего направлены на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые в настоящее время находятся на передовой. Заявление ведомства передает издание Financial Times."Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя", - цитирует издание заявление минобороны Украины.Согласно сообщению ведомства, новобранцы будут восполнять потери и удовлетворять другие военные потребности в зависимости от ситуации на поле боя.Ранее СМИ писали, что неспособность президента Украины Зеленского сформировать политический консенсус по стратегии мобилизации - несмотря на многомесячные предупреждения об острой нехватке квалифицированных военных на фронте - привела к глубоким разногласиям в парламенте Украины и в более широком смысле в украинском обществе.В декабре 2023 года Зеленский получил запрос от генштаба ВСУ о мобилизации 450-500 тысяч человек. Правительство предложило законопроект о мобилизации, который вызвал негодование в Украине и был отправлен на доработку.Это привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору войск и сеют панику среди мужчин боевого возраста, некоторые из которых скрываются, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, учитывая, что помощь Украине по-прежнему застопорилась в Вашингтоне.
https://1prime.ru/20240312/ukraine-846190494.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a76af5e074076bfa4af4f03039aacd52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, мобилизация, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, Новости
09:32 13.03.2024
 
Минобороны Украины раскрыло цели плана мобилизации

МО Украины заявляет, что план по мобилизации нацелен на замену 330 тыс истощенных военных

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Украины сообщило, что планы по мобилизации прежде всего направлены на замену 330 тысяч "истощенных военнослужащих", которые в настоящее время находятся на передовой. Заявление ведомства передает издание Financial Times.
"Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя", - цитирует издание заявление минобороны Украины.
Согласно сообщению ведомства, новобранцы будут восполнять потери и удовлетворять другие военные потребности в зависимости от ситуации на поле боя.
Александр Сырский и Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
У Зеленского появилась причина уволить главкома Сырского, пишут СМИ
Вчера, 09:38
Ранее СМИ писали, что неспособность президента Украины Зеленского сформировать политический консенсус по стратегии мобилизации - несмотря на многомесячные предупреждения об острой нехватке квалифицированных военных на фронте - привела к глубоким разногласиям в парламенте Украины и в более широком смысле в украинском обществе.
В декабре 2023 года Зеленский получил запрос от генштаба ВСУ о мобилизации 450-500 тысяч человек. Правительство предложило законопроект о мобилизации, который вызвал негодование в Украине и был отправлен на доработку.
Это привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору войск и сеют панику среди мужчин боевого возраста, некоторые из которых скрываются, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, учитывая, что помощь Украине по-прежнему застопорилась в Вашингтоне.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАмобилизацияНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала