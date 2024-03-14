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В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ракетами погиб человек
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ракетами погиб человек - 14.03.2024, ПРАЙМ
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ракетами погиб человек
На подлете к Белгороду было уничтожено восемь воздушных целей, погиб водитель автомобиля, еще трое человек пострадали, сообщил губернатор Белгородской области... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T09:22+0300
2024-03-14T09:22+0300
2024-03-14T09:23+0300
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БЕЛГОРОД, 14 мар – ПРАЙМ. На подлете к Белгороду было уничтожено восемь воздушных целей, погиб водитель автомобиля, еще трое человек пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Ранее около 6.20 мск Гладков сообщал, что Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ посредством беспилотника самолетного типа. Обошлось без пострадавших, были выбиты окна в домовладении. Ракетную опасность в городе и пригороде объявили в 8.20. Она продлилась полчаса. "Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место", — сказано в сообщении в Telegram-канале главы региона. Гладков добавил, что в Белгороде повреждено два домовладения, а на территории одного из учреждений здравоохранения пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. По его словам, также поврежден один легковой автомобиль. "Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется", — добавил губернатор.
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белгород, ракетная опасность
Происшествия, БЕЛГОРОД, ракетная опасность
В результате атаки ВСУ на Белгородскую область ракетами погиб человек
Гладков: водитель автомобиля погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
БЕЛГОРОД, 14 мар – ПРАЙМ. На подлете к Белгороду было уничтожено восемь воздушных целей, погиб водитель автомобиля, еще трое человек пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее около 6.20 мск Гладков сообщал, что Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ посредством беспилотника самолетного типа. Обошлось без пострадавших, были выбиты окна в домовладении. Ракетную опасность в городе и пригороде объявили в 8.20. Она продлилась полчаса.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место", — сказано в сообщении в Telegram-канале главы региона.
Гладков добавил, что в Белгороде повреждено два домовладения, а на территории одного из учреждений здравоохранения пробита кровля и повреждены 5 и 6 этаж здания. По его словам, также поврежден один легковой автомобиль.
Названо средство, приводящее в ярость солдат ВСУ на передовой
"Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется", — добавил губернатор.