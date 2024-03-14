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"Все еще движутся". Зеленского поймали на вранье о российской армии - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Все еще движутся". Зеленского поймали на вранье о российской армии
"Все еще движутся". Зеленского поймали на вранье о российской армии - 14.03.2024, ПРАЙМ
"Все еще движутся". Зеленского поймали на вранье о российской армии
Хотя Владимир Зеленский и заявил о благоприятной для украинских войск обстановке в зоне боевых действия, но на самом деле ситуация складывается иначе, написал... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T09:36+0300
2024-03-14T09:36+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
сво
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Хотя Владимир Зеленский и заявил о благоприятной для украинских войск обстановке в зоне боевых действия, но на самом деле ситуация складывается иначе, написал журналист Дэвид Бреннан в материале для издания Newsweek. Бреннан отметил, что российская армия добивается "новых, хотя и незначительных, территориальных успехов &lt;...&gt;, при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены".По данным журналиста, Вооруженные силы РФ все еще движутся вперед по всем направлениям. Об этом пишут и крупные западные СМИ, добавил он.Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV заявил, что продвижение российских войск удалось остановить. При этом его заявление опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, назвавший ситуацию на фронте сложной.Полный текст материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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владимир зеленский, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, СВО
09:36 14.03.2024
 
"Все еще движутся". Зеленского поймали на вранье о российской армии

Newsweek: Зеленского поймали на лжи после слов об остановке наступления российских войск

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Хотя Владимир Зеленский и заявил о благоприятной для украинских войск обстановке в зоне боевых действия, но на самом деле ситуация складывается иначе, написал журналист Дэвид Бреннан в материале для издания Newsweek.

Бреннан отметил, что российская армия добивается "новых, хотя и незначительных, территориальных успехов <...>, при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены".
По данным журналиста, Вооруженные силы РФ все еще движутся вперед по всем направлениям. Об этом пишут и крупные западные СМИ, добавил он.
Верховная рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Военные ВСУ планируют силовой захват Верховной рады, сообщил источник РИА
07:31
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV заявил, что продвижение российских войск удалось остановить. При этом его заявление опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, назвавший ситуацию на фронте сложной.
Полный текст материала читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийСВО
 
 
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