https://1prime.ru/20240314/846290588.html

"Все еще движутся". Зеленского поймали на вранье о российской армии

"Все еще движутся". Зеленского поймали на вранье о российской армии - 14.03.2024, ПРАЙМ

"Все еще движутся". Зеленского поймали на вранье о российской армии

Хотя Владимир Зеленский и заявил о благоприятной для украинских войск обстановке в зоне боевых действия, но на самом деле ситуация складывается иначе, написал... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T09:36+0300

2024-03-14T09:36+0300

2024-03-14T09:36+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

сво

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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Хотя Владимир Зеленский и заявил о благоприятной для украинских войск обстановке в зоне боевых действия, но на самом деле ситуация складывается иначе, написал журналист Дэвид Бреннан в материале для издания Newsweek. Бреннан отметил, что российская армия добивается "новых, хотя и незначительных, территориальных успехов <...>, при этом Зеленский заявил, что силы Москвы остановлены".По данным журналиста, Вооруженные силы РФ все еще движутся вперед по всем направлениям. Об этом пишут и крупные западные СМИ, добавил он.Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу BFM TV заявил, что продвижение российских войск удалось остановить. При этом его заявление опроверг главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, назвавший ситуацию на фронте сложной.Полный текст материала читайте на сайте ИноСМИ >>

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владимир зеленский, сво