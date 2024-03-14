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Выступление Байдена завершилось очередным конфузом - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом - 14.03.2024, ПРАЙМ
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в городе Милуоки перепутал, сколько времени он занимает президентский пост. Трансляция велась на... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T09:46+0300
2024-03-14T09:47+0300
политика
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в городе Милуоки перепутал, сколько времени он занимает президентский пост. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома."Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", — сказал он.Победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации — ни с одной из указанных выше дат еще не прошло четырех лет.Ранее работавшая с пожилыми пациентами с деменцией психиатр Кэрол Либерман, заявила, что Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза" выглядел так, будто бы перед этим принял стимуляторы, которые позволяют скрыть снижение когнитивных способностей. Она отметила, что скорость и громкость речи американского лидера может служить признаком употребления аддералла (препарат на основе амфетамина) либо другого лекарства со схожим составом.
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джо байден, сша
Политика, Джо Байден, США
09:46 14.03.2024 (обновлено: 09:47 14.03.2024)
 
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом

Байден перепутал дату своего вступления в президентскую должность

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в ходе своего выступления в городе Милуоки перепутал, сколько времени он занимает президентский пост. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
"Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность", — сказал он.
Победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации — ни с одной из указанных выше дат еще не прошло четырех лет.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2024
Байден неожиданно отреагировал на требования президента Польши
12 марта, 09:54
Ранее работавшая с пожилыми пациентами с деменцией психиатр Кэрол Либерман, заявила, что Байден в ходе выступления в конгрессе с посланием "О положении союза" выглядел так, будто бы перед этим принял стимуляторы, которые позволяют скрыть снижение когнитивных способностей. Она отметила, что скорость и громкость речи американского лидера может служить признаком употребления аддералла (препарат на основе амфетамина) либо другого лекарства со схожим составом.
 
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