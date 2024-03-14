https://1prime.ru/20240314/846294541.html

Жителям столицы предложили оценить электромобиль "Москвич"

Жителям столицы предложили оценить электромобиль "Москвич" - 14.03.2024, ПРАЙМ

Жителям столицы предложили оценить электромобиль "Москвич"

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов порекомендовал жителям столицы сесть за руль электромобиля Москвич и протестировать его на... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T11:03+0300

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авто

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов порекомендовал жителям столицы сесть за руль электромобиля Москвич и протестировать его на дороге. "Я всем рекомендую сесть за руль электромобиля Москвич и протестировать его на дороге. Лично мне нравится его динамика, особенно при поездках по городу", - рассказал Ликсутов в интервью РИА Новости, делясь впечатлениями от управления личным электромобилем "Москвич". Заммэра отметил, что этот автомобиль "комфортабельный, совершенно бесшумный и к тому же не вредит экологии". "А ещё с точки зрения затрат на зарядку и сервис электрический "Москвич" намного дешевле автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Попробуйте и определяйтесь, выбор всегда за вами", - добавил собеседник агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

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москва, авто