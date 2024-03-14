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МЭА отметило падение запасов нефти в ОЭСР до минимума за 16 месяцев

МЭА отметило падение запасов нефти в ОЭСР до минимума за 16 месяцев - 14.03.2024, ПРАЙМ

МЭА отметило падение запасов нефти в ОЭСР до минимума за 16 месяцев

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в январе упали на 14,7 миллиона баррелей, до самого низкого уровня за 16 месяцев в 2,759 миллиарда... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T12:03+0300

2024-03-14T12:03+0300

2024-03-14T12:03+0300

энергетика

нефть

мэа

оэср

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в январе упали на 14,7 миллиона баррелей, до самого низкого уровня за 16 месяцев в 2,759 миллиарда баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в ОЭСР упали на 14,7 миллиона баррелей в январе, до самого низкого уровня за 16 месяцев. Составив 2,759 миллиарда баррелей, они оказались на 108,6 миллиона баррелей ниже среднего показателя с 2019 по 2023 год", - указывает МЭА в докладе. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

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нефть, мэа, оэср