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МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 14.03.2024, ПРАЙМ
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 900 тысяч баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:04+0300
2024-03-14T13:23+0300
энергетика
мэа
нефть
мир
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 900 тысяч баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Мировая добыча нефти в целом за год теперь должна вырасти на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году после корректировки ОПЕК+ в сторону понижения на 920 тысяч баррелей в сутки", - говорится в мартовском докладе МЭА. Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2024 году вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до 103,8 миллиона баррелей в сутки. В этом году МЭА ожидает рост добычи за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады. По прогнозам, эти страны увеличат совокупную добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Также ожидается, что Иран, несмотря на санкции, увеличит добычу нефти еще на 280 тысяч баррелей в сутки.
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мэа, нефть, мир
Энергетика, МЭА, Нефть, МИР
12:04 14.03.2024 (обновлено: 13:23 14.03.2024)
 
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году до 102,9 млн баррелей в сутки

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 900 тысяч баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства.
"Мировая добыча нефти в целом за год теперь должна вырасти на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году после корректировки ОПЕК+ в сторону понижения на 920 тысяч баррелей в сутки", - говорится в мартовском докладе МЭА.
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Любители российской нефти подкрались к ней с черного хода
Вчера, 04:04
Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2024 году вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до 103,8 миллиона баррелей в сутки.
В этом году МЭА ожидает рост добычи за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады. По прогнозам, эти страны увеличат совокупную добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Также ожидается, что Иран, несмотря на санкции, увеличит добычу нефти еще на 280 тысяч баррелей в сутки.
 
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