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МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году - 14.03.2024, ПРАЙМ

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 900 тысяч баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T12:04+0300

2024-03-14T12:04+0300

2024-03-14T13:23+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило на 900 тысяч баррелей в сутки прогноз по мировой добыче нефти на текущий год: теперь ожидает ее роста на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Мировая добыча нефти в целом за год теперь должна вырасти на 800 тысяч баррелей в сутки, до 102,9 миллиона баррелей в сутки в 2024 году после корректировки ОПЕК+ в сторону понижения на 920 тысяч баррелей в сутки", - говорится в мартовском докладе МЭА. Месяцем ранее агентство прогнозировало, что добыча нефти в мире в 2024 году вырастет на 1,7 миллиона баррелей в сутки - до 103,8 миллиона баррелей в сутки. В этом году МЭА ожидает рост добычи за счет США, Бразилии, Гайаны и Канады. По прогнозам, эти страны увеличат совокупную добычу нефти на 1,3 миллиона баррелей в сутки. Также ожидается, что Иран, несмотря на санкции, увеличит добычу нефти еще на 280 тысяч баррелей в сутки.

https://1prime.ru/20240313/neft-846224056.html

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мэа, нефть, мир