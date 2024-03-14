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МЭА ожидает дефицита на нефтяном рынке в 2024 году
МЭА ожидает дефицита на нефтяном рынке в 2024 году - 14.03.2024, ПРАЙМ
МЭА ожидает дефицита на нефтяном рынке в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита в среднем в 300 тысяч баррелей в сутки до конца года при продлении действующих добровольных... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T14:44+0300
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2024-03-14T14:45+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита в среднем в 300 тысяч баррелей в сутки до конца года при продлении действующих добровольных сокращений ОПЕК+, следует из ежемесячного доклада агентства. Согласно приложенной таблице, МЭА ожидает в 2024 году спрос на нефть на уровне 103,2 миллиона баррелей в сутки при добыче в 102,9 миллиона баррелей в день. Следовательно, на рынке будет не хватать порядка 300 тысяч баррелей в сутки. При этом в февральском докладе агентство ожидало, что предложение будет превышать спрос на 800 тысяч баррелей. Теперь МЭА предполагает, что добровольные сокращения ОПЕК+, действующие пока до июня, сохранятся на весь год, пока не будет объявлено об их отмене. В связи с этим агентство скорректировало предполагаемую добычу для ряда стран на текущий год. В феврале прогнозировалось, что в текущем году нефтедобыча стран ОПЕК+ составит 42,4 миллиона баррелей в сутки, на 1 миллион баррелей в сутки больше, чем в 2023 году. Теперь же МЭА ждет от альянса на 900 тысяч баррелей меньше - 41,5 миллиона - добыча увеличится лишь на 100 тысяч баррелей в годовом выражении.
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мэа, опек
МЭА ожидает дефицита на нефтяном рынке в 2024 году
МЭА ожидает дефицита на рынке нефти в 2024 году при сохранении сокращений ОПЕК+
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает дефицита в среднем в 300 тысяч баррелей в сутки до конца года при продлении действующих добровольных сокращений ОПЕК+, следует из ежемесячного доклада агентства.
Согласно приложенной таблице, МЭА ожидает в 2024 году спрос на нефть на уровне 103,2 миллиона баррелей в сутки при добыче в 102,9 миллиона баррелей в день. Следовательно, на рынке будет не хватать порядка 300 тысяч баррелей в сутки. При этом в февральском докладе агентство ожидало, что предложение будет превышать спрос на 800 тысяч баррелей.
Теперь МЭА предполагает, что добровольные сокращения ОПЕК+, действующие пока до июня, сохранятся на весь год, пока не будет объявлено об их отмене. В связи с этим агентство скорректировало предполагаемую добычу для ряда стран на текущий год.
Россия в феврале нарастила добычу нефти, считает МЭА
В феврале прогнозировалось, что в текущем году нефтедобыча стран ОПЕК+ составит 42,4 миллиона баррелей в сутки, на 1 миллион баррелей в сутки больше, чем в 2023 году. Теперь же МЭА ждет от альянса на 900 тысяч баррелей меньше - 41,5 миллиона - добыча увеличится лишь на 100 тысяч баррелей в годовом выражении.