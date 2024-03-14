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В Минэнерго назвали фактор для роста экспорта нефти в 2024 году

В Минэнерго назвали фактор для роста экспорта нефти в 2024 году - 14.03.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго назвали фактор для роста экспорта нефти в 2024 году

Первичная переработка нефти в России по итогам этого года будет ниже, чем в прошлом, но за счет этих объемов РФ нарастит экспорт, заявил первый замминистра... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T16:05+0300

2024-03-14T16:05+0300

2024-03-14T16:05+0300

энергетика

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Первичная переработка нефти в России по итогам этого года будет ниже, чем в прошлом, но за счет этих объемов РФ нарастит экспорт, заявил первый замминистра энергетики Павел Сорокин. "Первичка" (первичная переработка нефти - ред.) будет меньше в этом году. Это факт, в этом нет ничего критичного. Значит, экспорт нефти будет больше", - сказал он в ходе Общественного совета при Минэнерго. Комментируя же инциденты на НПЗ в России, Сорокин отметил, что внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами, и потребности населения как в бензине, так и в дизельном топливе будут полностью удовлетворены. "Поэтому любые рассуждения, что будет дефицит, не соответствует действительности", - добавил он. Ранее в среду Минэнерго сообщало, что среднесуточные отгрузки бензина на внутренний рынок России с начала года выросли на 6%, дизельного топлива - на 8%. На сегодняшний день запасы бензина на НПЗ и нефтебазах компаний составляют 2 миллиона тонн, дизельного топлива - 3,5 миллиона тонн. Правительство России для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период высокого спроса ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа. Также увеличен минимальный объем продаж дизельного топлива на бирже в России - с 12,5% до 16% от объема производства. Кабмин РФ ранее уже вводил запрет на экспорт нефтепродуктов - с 21 сентября 2023 года. Этому предшествовали несколько месяцев рекордных биржевых цен на топливо в России и значительное ускорение роста розничных цен. Запрет на экспорт бензина был снят с 17 ноября, летнего дизельного топлива - с 22 ноября, а эмбарго на зимнее дизтопливо не отменялось.

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