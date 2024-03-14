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Генсек НАТО признал использование ракет альянса против российского флота
Генсек НАТО признал использование ракет альянса против российского флота - 14.03.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО признал использование ракет альянса против российского флота
Киев применял против Черноморского флота РФ поставленные НАТО ракеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, где представил ежегодный... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:21+0300
2024-03-14T17:21+0300
2024-03-14T17:41+0300
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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Киев применял против Черноморского флота РФ поставленные НАТО ракеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности своей организации.По его словам, Украина якобы смогла "отбросить российский Черноморский флот", а также "обеспечить открытие коридора из Одессы" "Некоторые ракеты, некоторые системы, которые были критически важны для открытия этого коридора, они были предоставлены союзниками по НАТО", — сказал он. ВСУ ударили по Севастополю в сентябре прошлого года. Как сообщало российское Минобороны, ПВО сбила пять ракет, однако историческое здание штаба Черноморского флота было повреждено.Позднее телеканал Sky News, сославшись на источники, передавал, что украине применила британские ракеты Storm Shadow.
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нато, йенс столтенберг, украина, россия
Спецоперация на Украине, НАТО, Йенс Столтенберг, УКРАИНА, РОССИЯ
Генсек НАТО признал использование ракет альянса против российского флота
Столтенберг признал, что Киев использовал натовские ракеты против Черноморского флота
БРЮССЕЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Киев применял против Черноморского флота РФ поставленные НАТО ракеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности своей организации.
По его словам, Украина якобы смогла "отбросить российский Черноморский флот", а также "обеспечить открытие коридора из Одессы"
"Некоторые ракеты, некоторые системы, которые были критически важны для открытия этого коридора, они были предоставлены союзниками по НАТО", — сказал он.
Генсек НАТО призвал укреплять ПВО альянса от гиперзвукового оружия России
ВСУ ударили по Севастополю в сентябре прошлого года. Как сообщало российское Минобороны, ПВО сбила пять ракет, однако историческое здание штаба Черноморского флота было повреждено.
Позднее телеканал Sky News, сославшись на источники, передавал, что украине применила британские ракеты Storm Shadow.