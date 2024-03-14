https://1prime.ru/20240314/846316077.html

Генсек НАТО признал использование ракет альянса против российского флота

Генсек НАТО признал использование ракет альянса против российского флота - 14.03.2024, ПРАЙМ

Генсек НАТО признал использование ракет альянса против российского флота

Киев применял против Черноморского флота РФ поставленные НАТО ракеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, где представил ежегодный... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T17:21+0300

2024-03-14T17:21+0300

2024-03-14T17:41+0300

спецоперация на украине

нато

йенс столтенберг

украина

россия

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БРЮССЕЛЬ, 14 мар – ПРАЙМ. Киев применял против Черноморского флота РФ поставленные НАТО ракеты, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, где представил ежегодный доклад о деятельности своей организации.По его словам, Украина якобы смогла "отбросить российский Черноморский флот", а также "обеспечить открытие коридора из Одессы" "Некоторые ракеты, некоторые системы, которые были критически важны для открытия этого коридора, они были предоставлены союзниками по НАТО", — сказал он. ВСУ ударили по Севастополю в сентябре прошлого года. Как сообщало российское Минобороны, ПВО сбила пять ракет, однако историческое здание штаба Черноморского флота было повреждено.Позднее телеканал Sky News, сославшись на источники, передавал, что украине применила британские ракеты Storm Shadow.

https://1prime.ru/20240314/nato-846309941.html

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нато, йенс столтенберг, украина, россия