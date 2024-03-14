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"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине
"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине - 14.03.2024, ПРАЙМ
"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине
У Киева нет возможностей что-то поменять в конфликте, так как ее население Украины не желает воевать с Россией, заявил журналист Breaking Points Саагар Энджети. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T17:39+0300
2024-03-14T17:39+0300
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. У Киева нет возможностей что-то поменять в конфликте, так как ее население Украины не желает воевать с Россией, заявил журналист Breaking Points Саагар Энджети.В одном из эфиров программы он обсуждал случаи, когда украинские пограничники избивали граждан, которые хотели покинуть страну, чтобы избежать призыва. По словам Энджети, такие факты демонстрируют не только о жестокость киевских властей в отношении собственных гражданам, но и отчаянное положение людей, не желающих участвовать в боевых действиях. Кроме того, журналист раскритиковал главу ЦРУ Уильяма Бернса, сказавшего, что без помощи США Киеву грозит череда серьезных поражений. Энджети посчитал ироничным тот факт, что американцы должны помогать Украине в надежде на перемены."Статус-кво нельзя изменить, если ваше население не хочет воевать, свидетельство чему вы видели. Большинство из тех, кто хотел воевать, или мертвы, или искалечены", — констатировал журналист.Он считает, что предоставление американской помощи Киеву может еще больше усложнить ситуацию, создав для него такие риски, при которых Вашингтону придется вмешаться в конфликт."И это, конечно, приведет к третьей мировой войне", — предупредил он.
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сша, поддержка украины, украина
США, поддержка Украины, Спецоперация на Украине, УКРАИНА
"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине
Журналист Энджети: Украина ничего не может, так как население не хочет воевать
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ.
У Киева нет возможностей что-то поменять в конфликте, так как ее население Украины не желает воевать с Россией, заявил журналист Breaking Points
Саагар Энджети.
В одном из эфиров программы он обсуждал случаи, когда украинские пограничники избивали граждан, которые хотели покинуть страну, чтобы избежать призыва. По словам Энджети, такие факты демонстрируют не только о жестокость киевских властей в отношении собственных гражданам, но и отчаянное положение людей, не желающих участвовать в боевых действиях.
Кроме того, журналист раскритиковал главу ЦРУ Уильяма Бернса, сказавшего, что без помощи США Киеву грозит череда серьезных поражений. Энджети посчитал ироничным тот факт, что американцы должны помогать Украине в надежде на перемены.
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"Статус-кво нельзя изменить, если ваше население не хочет воевать, свидетельство чему вы видели. Большинство из тех, кто хотел воевать, или мертвы, или искалечены", — констатировал журналист.
Он считает, что предоставление американской помощи Киеву может еще больше усложнить ситуацию, создав для него такие риски, при которых Вашингтону придется вмешаться в конфликт.
"И это, конечно, приведет к третьей мировой войне", — предупредил он.