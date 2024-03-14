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В Пентагоне назвали "уникальным" последний пакет помощи Украине
В Пентагоне назвали "уникальным" последний пакет помощи Украине - 14.03.2024, ПРАЙМ
В Пентагоне назвали "уникальным" последний пакет помощи Украине
Последний выделенный пакет помощи США Украине на 300 миллионов долларов носил "уникальный" характер, заявила заместитель официального представителя Пентагона... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T21:31+0300
2024-03-14T21:31+0300
2024-03-14T21:31+0300
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ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Последний выделенный пакет помощи США Украине на 300 миллионов долларов носил "уникальный" характер, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Это было уникальным обстоятельством, учитывая то, что сейчас происходит на поле боя на Украине", — сообщила она журналистам на брифинге, комментируя последний пакет военной помощи Киеву. По словам Синхг, ВСУ приходится укреплять свои оборонительные линии, и президент США Джо Байден вместе с министром обороны страны Ллойдом Остиным сочли нужным выделить "чрезвычайный" пакет помощи для украинских военных. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша, украина, помощь украине
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, помощь Украине
В Пентагоне назвали "уникальным" последний пакет помощи Украине
Пентагон: последний пакет помощи США Украине носил "уникальный" характер
ВАШИНГТОН, 14 мар — ПРАЙМ. Последний выделенный пакет помощи США Украине на 300 миллионов долларов носил "уникальный" характер, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Это было уникальным обстоятельством, учитывая то, что сейчас происходит на поле боя на Украине", — сообщила она журналистам на брифинге, комментируя последний пакет военной помощи Киеву.
По словам Синхг, ВСУ приходится укреплять свои оборонительные линии, и президент США Джо Байден вместе с министром обороны страны Ллойдом Остиным сочли нужным выделить "чрезвычайный" пакет помощи для украинских военных.
"Они мертвы": в США раскрыли ужасающую деталь о ситуации на Украине
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.