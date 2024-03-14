Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240314/borrel-846303345.html
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине - 14.03.2024, ПРАЙМ
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине
В конфликте на Украине просматриваются признаки "звездных войн", заявил в интервью радиостанции RNE глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T13:37+0300
2024-03-14T13:37+0300
спецоперация на украине
жозеп боррель
украина
звездные войны
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/41/842624127_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_40fc1fb7d9d760a508f0d252a8ca7f08.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В конфликте на Украине просматриваются признаки "звездных войн", заявил в интервью радиостанции RNE глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного "звездных войн", - сказал он.Дипломат пояснил, что в конфликте на Украине ключевую роль отвели беспилотникам, телекоммуникационным системам, а также искуственному интеллекту.При этом, добавил Боррель, Европа не считает, что находится в состоянии войны с Россией. Однако ЕС все равно находится в опасности, подчеркнул он.Ранее западные военные и политические элиты, говоря о "звездных войнах", имели в виду противостояние в космическом пространстве. Как сообщал в начале года Fox News, "Звездные войны" перестают быть простой фантастической сагой, подчеркивая уязвимость американских спутниковых систем перед российскими и китайскими технологиями. Кроме того, недавно на Западе активно продвигали тему, что Россия якобы разместит в космосе ядерное оружие.
https://1prime.ru/20240314/ukraine-846301381.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/41/842624127_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_a3863627268fba8a053b672170f002a4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
жозеп боррель, украина, звездные войны
Спецоперация на Украине, Жозеп Боррель, УКРАИНА, звездные войны
13:37 14.03.2024
 
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель увидел в конфликте на Украине признаки звездных войн

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В конфликте на Украине просматриваются признаки "звездных войн", заявил в интервью радиостанции RNE глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного "звездных войн", - сказал он.
Дипломат пояснил, что в конфликте на Украине ключевую роль отвели беспилотникам, телекоммуникационным системам, а также искуственному интеллекту.
Украинский флаг
NYT: новый пакет военной помощи от США поможет Украине, но ненадолго
12:41
При этом, добавил Боррель, Европа не считает, что находится в состоянии войны с Россией. Однако ЕС все равно находится в опасности, подчеркнул он.
Ранее западные военные и политические элиты, говоря о "звездных войнах", имели в виду противостояние в космическом пространстве. Как сообщал в начале года Fox News, "Звездные войны" перестают быть простой фантастической сагой, подчеркивая уязвимость американских спутниковых систем перед российскими и китайскими технологиями. Кроме того, недавно на Западе активно продвигали тему, что Россия якобы разместит в космосе ядерное оружие.
 
Спецоперация на УкраинеЖозеп БоррельУКРАИНАзвездные войны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала