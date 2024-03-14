https://1prime.ru/20240314/borrel-846303345.html

Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине

Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине - 14.03.2024, ПРАЙМ

Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине

В конфликте на Украине просматриваются признаки "звездных войн", заявил в интервью радиостанции RNE глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T13:37+0300

2024-03-14T13:37+0300

2024-03-14T13:37+0300

спецоперация на украине

жозеп боррель

украина

звездные войны

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В конфликте на Украине просматриваются признаки "звездных войн", заявил в интервью радиостанции RNE глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного "звездных войн", - сказал он.Дипломат пояснил, что в конфликте на Украине ключевую роль отвели беспилотникам, телекоммуникационным системам, а также искуственному интеллекту.При этом, добавил Боррель, Европа не считает, что находится в состоянии войны с Россией. Однако ЕС все равно находится в опасности, подчеркнул он.Ранее западные военные и политические элиты, говоря о "звездных войнах", имели в виду противостояние в космическом пространстве. Как сообщал в начале года Fox News, "Звездные войны" перестают быть простой фантастической сагой, подчеркивая уязвимость американских спутниковых систем перед российскими и китайскими технологиями. Кроме того, недавно на Западе активно продвигали тему, что Россия якобы разместит в космосе ядерное оружие.

https://1prime.ru/20240314/ukraine-846301381.html

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жозеп боррель, украина, звездные войны