https://1prime.ru/20240314/borrel-846303345.html
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине - 14.03.2024, ПРАЙМ
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине
В конфликте на Украине просматриваются признаки "звездных войн", заявил в интервью радиостанции RNE глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T13:37+0300
2024-03-14T13:37+0300
2024-03-14T13:37+0300
спецоперация на украине
жозеп боррель
украина
звездные войны
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/41/842624127_0:0:3055:1719_1920x0_80_0_0_40fc1fb7d9d760a508f0d252a8ca7f08.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В конфликте на Украине просматриваются признаки "звездных войн", заявил в интервью радиостанции RNE глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного "звездных войн", - сказал он.Дипломат пояснил, что в конфликте на Украине ключевую роль отвели беспилотникам, телекоммуникационным системам, а также искуственному интеллекту.При этом, добавил Боррель, Европа не считает, что находится в состоянии войны с Россией. Однако ЕС все равно находится в опасности, подчеркнул он.Ранее западные военные и политические элиты, говоря о "звездных войнах", имели в виду противостояние в космическом пространстве. Как сообщал в начале года Fox News, "Звездные войны" перестают быть простой фантастической сагой, подчеркивая уязвимость американских спутниковых систем перед российскими и китайскими технологиями. Кроме того, недавно на Западе активно продвигали тему, что Россия якобы разместит в космосе ядерное оружие.
https://1prime.ru/20240314/ukraine-846301381.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/41/842624127_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_a3863627268fba8a053b672170f002a4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, украина, звездные войны
Спецоперация на Украине, Жозеп Боррель, УКРАИНА, звездные войны
Боррель сделал удивительное заявление о конфликте на Украине
Глава дипломатии ЕС Боррель увидел в конфликте на Украине признаки звездных войн
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ.
В конфликте на Украине просматриваются признаки "звездных войн", заявил в интервью радиостанции RNE
глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Смесь классических войн высокой интенсивности с сильным артиллерийским огнем… И немного "звездных войн", - сказал он.
Дипломат пояснил, что в конфликте на Украине ключевую роль отвели беспилотникам, телекоммуникационным системам, а также искуственному интеллекту.
NYT: новый пакет военной помощи от США поможет Украине, но ненадолго
При этом, добавил Боррель, Европа не считает, что находится в состоянии войны с Россией. Однако ЕС все равно находится в опасности, подчеркнул он.
Ранее западные военные и политические элиты, говоря о "звездных войнах", имели в виду противостояние в космическом пространстве. Как сообщал в начале года Fox News, "Звездные войны" перестают быть простой фантастической сагой, подчеркивая уязвимость американских спутниковых систем перед российскими и китайскими технологиями. Кроме того, недавно на Западе активно продвигали тему, что Россия якобы разместит в космосе ядерное оружие.