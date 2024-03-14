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СМИ: Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей - 14.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей
СМИ: Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей - 14.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей
Японский автопроизводитель Nissan Motor рассматривает возможность сотрудничества с Honda Motor в сфере электромобилей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T07:19+0300
2024-03-14T07:19+0300
электромобили
авто
япония
nissan
honda motor
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ТОКИО, 14 мар - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor рассматривает возможность сотрудничества с Honda Motor в сфере электромобилей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, в настоящее время Nissan Motor находится "на начальном этапе обсуждения" возможностей совместного производства ряда деталей и использования общих крупных компонентов в их электрокарах для снижения стоимости производства. В то же время позиция Honda Motor относительно потенциального альянса не известна. Осенью прошлого года Nissan Motor объявил, что на фоне роста популярности электрокаров в мире все новые модели для европейского рынка будут полностью электрифицированы, а к 2030 году компания планирует полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе. Также автопроизводитель заявлял, что разрабатывает планы в области ПО и электромобилей вне своего альянса с Renault.
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электромобили, авто, япония, nissan, honda motor
электромобили, Авто, ЯПОНИЯ, Nissan, Honda Motor
07:19 14.03.2024
 
СМИ: Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей

Kyodo: японский Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМосковский Международный Автомобильный Салон 2012
Московский Международный Автомобильный Салон 2012 - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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ТОКИО, 14 мар - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor рассматривает возможность сотрудничества с Honda Motor в сфере электромобилей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, в настоящее время Nissan Motor находится "на начальном этапе обсуждения" возможностей совместного производства ряда деталей и использования общих крупных компонентов в их электрокарах для снижения стоимости производства. В то же время позиция Honda Motor относительно потенциального альянса не известна.
Осенью прошлого года Nissan Motor объявил, что на фоне роста популярности электрокаров в мире все новые модели для европейского рынка будут полностью электрифицированы, а к 2030 году компания планирует полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе. Также автопроизводитель заявлял, что разрабатывает планы в области ПО и электромобилей вне своего альянса с Renault.
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