https://1prime.ru/20240314/elektromobili-846281670.html
СМИ: Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей
СМИ: Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей - 14.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей
Японский автопроизводитель Nissan Motor рассматривает возможность сотрудничества с Honda Motor в сфере электромобилей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T07:19+0300
2024-03-14T07:19+0300
2024-03-14T07:19+0300
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ТОКИО, 14 мар - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor рассматривает возможность сотрудничества с Honda Motor в сфере электромобилей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники. По данным агентства, в настоящее время Nissan Motor находится "на начальном этапе обсуждения" возможностей совместного производства ряда деталей и использования общих крупных компонентов в их электрокарах для снижения стоимости производства. В то же время позиция Honda Motor относительно потенциального альянса не известна. Осенью прошлого года Nissan Motor объявил, что на фоне роста популярности электрокаров в мире все новые модели для европейского рынка будут полностью электрифицированы, а к 2030 году компания планирует полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе. Также автопроизводитель заявлял, что разрабатывает планы в области ПО и электромобилей вне своего альянса с Renault.
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электромобили, авто, япония, nissan, honda motor
электромобили, Авто, ЯПОНИЯ, Nissan, Honda Motor
СМИ: Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей
Kyodo: японский Nissan может начать сотрудничество с Honda в сфере электромобилей
ТОКИО, 14 мар - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Nissan Motor рассматривает возможность сотрудничества с Honda Motor в сфере электромобилей, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.
По данным агентства, в настоящее время Nissan Motor находится "на начальном этапе обсуждения" возможностей совместного производства ряда деталей и использования общих крупных компонентов в их электрокарах для снижения стоимости производства. В то же время позиция Honda Motor относительно потенциального альянса не известна.
Осенью прошлого года Nissan Motor объявил, что на фоне роста популярности электрокаров в мире все новые модели для европейского рынка будут полностью электрифицированы, а к 2030 году компания планирует полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе. Также автопроизводитель заявлял, что разрабатывает планы в области ПО и электромобилей вне своего альянса с Renault.
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