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Fitch понизило прогноз биржевых цен на газ в мире - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Fitch понизило прогноз биржевых цен на газ в мире
Fitch понизило прогноз биржевых цен на газ в мире - 14.03.2024, ПРАЙМ
Fitch понизило прогноз биржевых цен на газ в мире
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз на текущий год для биржевых цен на газ в мире и сохранило прогноз цен на нефть, следует из... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T09:50+0300
2024-03-14T09:50+0300
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз на текущий год для биржевых цен на газ в мире и сохранило прогноз цен на нефть, следует из доклада Fitch. "Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило свои прогнозы цен на газ на 2024 год в связи с ослаблением спроса и ожиданием достаточного предложения в краткосрочной перспективе. Наши базовые прогнозы цен на нефть не изменились", - говорится в сообщении. Теперь средние биржевые цены на газ в Европе, согласно ожиданиям Fitch, в текущем году составят 10 долларов за 1 тысячу кубических футов (вместо 12 долларов прошлого прогноза), оценки на 2025 год и 2026 год остались без изменений - 10 и 8 долларов соответственно. В то же время агентство представило прогноз на 2027 год: стоимость 1 тысячи кубических футов составит тогда в среднем 7 долларов. Ценовые прогнозы для газа на американском рынке тоже понижены: агентство ожидает, что средняя цена на Henry Hub составит 2,5 доллара за тысячу кубических футов по итогам текущего года (ранее - 3,25). На следующий год прогноз был сохранен и составил 3 доллара. Однако в 2026 году теперь ожидается цена в 3 доллара, а не 2,75. Затем, по прогнозам агентства, газ подешевеет до 2,75 доллара в среднем в 2027 году. Что касается нефти, то прогноз для нефти марки Brent сохранен на текущий год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год - на уровне 70 долларов, на 2026 год - на уровне 65 долларов. В 2027 году агентство ожидается цену в 65 долларов за баррель. Средняя стоимость нефти WTI, как и ожидалось ранее, составит по итогам текущего года 75 долларов за баррель, в 2025 году - 65 долларов, в 2026 году - 60 долларов. В 2027 году агентство ожидает стоимость на уровне 60 долларов за баррель.
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нефть, цены, газ, новости
Энергетика, Нефть, цены, Газ, Новости
09:50 14.03.2024
 
Fitch понизило прогноз биржевых цен на газ в мире

Fitch понизило прогноз биржевых цен на газ в мире и сохранило на нефть в 2024 году

CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLEТанкер СПГ
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
CC BY-SA 2.0 / kees torn / MARVEL EAGLE
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз на текущий год для биржевых цен на газ в мире и сохранило прогноз цен на нефть, следует из доклада Fitch.
"Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило свои прогнозы цен на газ на 2024 год в связи с ослаблением спроса и ожиданием достаточного предложения в краткосрочной перспективе. Наши базовые прогнозы цен на нефть не изменились", - говорится в сообщении.
Теперь средние биржевые цены на газ в Европе, согласно ожиданиям Fitch, в текущем году составят 10 долларов за 1 тысячу кубических футов (вместо 12 долларов прошлого прогноза), оценки на 2025 год и 2026 год остались без изменений - 10 и 8 долларов соответственно. В то же время агентство представило прогноз на 2027 год: стоимость 1 тысячи кубических футов составит тогда в среднем 7 долларов.
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Ценовые прогнозы для газа на американском рынке тоже понижены: агентство ожидает, что средняя цена на Henry Hub составит 2,5 доллара за тысячу кубических футов по итогам текущего года (ранее - 3,25). На следующий год прогноз был сохранен и составил 3 доллара. Однако в 2026 году теперь ожидается цена в 3 доллара, а не 2,75. Затем, по прогнозам агентства, газ подешевеет до 2,75 доллара в среднем в 2027 году.
Что касается нефти, то прогноз для нефти марки Brent сохранен на текущий год на уровне 80 долларов за баррель, на 2025 год - на уровне 70 долларов, на 2026 год - на уровне 65 долларов. В 2027 году агентство ожидается цену в 65 долларов за баррель.
Средняя стоимость нефти WTI, как и ожидалось ранее, составит по итогам текущего года 75 долларов за баррель, в 2025 году - 65 долларов, в 2026 году - 60 долларов. В 2027 году агентство ожидает стоимость на уровне 60 долларов за баррель.
 
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