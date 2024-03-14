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Военные ВСУ планируют силовой захват Верховной рады, сообщил источник РИА
Военные ВСУ планируют силовой захват Верховной рады, сообщил источник РИА - 14.03.2024, ПРАЙМ
Военные ВСУ планируют силовой захват Верховной рады, сообщил источник РИА
Военнослужащие ВСУ, которые недовольны политикой украинских властей, планируют захватить здание Верховной рады в Киеве и привлечь на свою сторону других... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T07:31+0300
2024-03-14T07:31+0300
2024-03-14T07:32+0300
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МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ, которые недовольны политикой украинских властей, планируют захватить здание Верховной рады в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих, следует из переписки на закрытом ресурсе, которую получили российские военные специалисты. Представитель российских силовых структур ранее рассказал РИА Новости о получении доступа к Telegram-каналу "ParaBelum", где представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и национальных батальонов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют учредить радикальную партию с боевым крылом. В распоряжении агентства оказалась переписка участников чата, в ней участники обсуждают быстрый захват здания парламента страны и привлечение военнослужащих на свою сторону. "Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, - это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду – ред.)", - отмечает один из участников. "Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса ",- добавляет другой."Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется", - написал еще один участник. "Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные – они автоматически занимают нужную сторону",- отметил другой. Фронда среди силовиков Украины возникла на фоне продолжающегося несколько месяцев противостояния уже бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением. Это противостояние в начале февраля закончилось увольнением генерала. Зеленский поставил во главе ВСУ лояльного себе Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. У этого генерала неоднозначная репутация среди украинских военных – так, его прозвали "генерал-200" и "бахмутский мясник". СМИ на Западе, в частности Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, который опасался растущей популярности генерала и усматривал в нем конкурента, принял решение отодвинуть его подальше от информационной повестки.
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украина, верховная рада, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Верховная рада, ВСУ
Военные ВСУ планируют силовой захват Верховной рады, сообщил источник РИА
Источник РИА: украинские военные планируют силовой захват Верховной рады в Киеве
МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Военнослужащие ВСУ, которые недовольны политикой украинских властей, планируют захватить здание Верховной рады в Киеве и привлечь на свою сторону других военнослужащих, следует из переписки на закрытом ресурсе, которую получили российские военные специалисты.
Представитель российских силовых структур ранее рассказал РИА Новости о получении доступа к Telegram-каналу "ParaBelum", где представители элитных подразделений ВСУ, СБУ и национальных батальонов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют учредить радикальную партию с боевым крылом.
В распоряжении агентства оказалась переписка участников чата, в ней участники обсуждают быстрый захват здания парламента страны и привлечение военнослужащих на свою сторону.
Источник РИА: в ВСУ хотят создать радикальную партию с боевым крылом
"Самое главное действие, которое нам надо будет молниеносно провернуть, - это в определенный момент захватить ВР (Верховную раду – ред.)", - отмечает один из участников.
"Когда наберется штат, пройдут подготовку бойцы, будет готова масса ",- добавляет другой.
"Должна быть поддержка военных. Без этого ничего не выйдет. Основная движущая сила. Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется", - написал еще один участник.
"Тем более, когда народ видит, что у руля военные и за них идут остальные военные – они автоматически занимают нужную сторону",- отметил другой.
Фронда среди силовиков Украины возникла на фоне продолжающегося несколько месяцев противостояния уже бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с Владимиром Зеленским и его окружением. Это противостояние в начале февраля закончилось увольнением генерала.
Зеленский поставил во главе ВСУ лояльного себе Александра Сырского, который до этого командовал Сухопутными войсками. У этого генерала неоднозначная репутация среди украинских военных – так, его прозвали "генерал-200" и "бахмутский мясник".
СМИ на Западе, в частности Washington Post, отмечали политическую мотивацию отстранения Залужного: Зеленский, который опасался растущей популярности генерала и усматривал в нем конкурента, принял решение отодвинуть его подальше от информационной повестки.