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СМИ: в конгрессе США хотят проголосовать по Украине в обход спикера
СМИ: в конгрессе США хотят проголосовать по Украине в обход спикера - 14.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: в конгрессе США хотят проголосовать по Украине в обход спикера
В конгрессе США ряд законодателей пытаются поставить на голосование законопроект о выделении помощи Украине в обход спикера палаты представителей Майка... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T09:57+0300
2024-03-14T09:57+0300
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. В конгрессе США ряд законодателей пытаются поставить на голосование законопроект о выделении помощи Украине в обход спикера палаты представителей Майка Джонсона. Об этом пишет The Washington Post.Для этого демократы пытаются собрать подписи под так называемой петицией об освобождении. Этот механизм позволяет принудительно внести законопроект на рассмотрение палаты в обход спикера и без предварительного рассмотрения в профильном комитете. Инициаторы должны заручиться поддержкой более половины членов палаты. Такой инструмент всего несколько раз использовался за всю историю США. Помимо демократов, с похожей инициативой выступила еще одна двухпартийная группа законодателей.Сейчас под первой петицией подписались 180 человек. Если Джонсону не удастся им помешать и петиция наберет не менее 218 голосов, законопроект попадет напрямую на рассмотрение в палату представителей.Законопроект, который, в частности, предусматривает выделение на нужды Украины более 60 миллиардов долларов, ранее был утвержден сенатом, где большинство у демократов, но до сих пор не получил поддержки в нижней палате. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре 2023 года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают Киеву во исполнение предыдущих контрактов. Республиканская партия увязывает выделение средств Украине с ужесточением контроля южной границы США, с чем не согласны демократы. Спикер Джонсон, представляющий республиканцев, имеющих большинство в палате, не дает законопроекту дальнейшего хода.
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сша, украина, конгресс сша, республиканская партия, демократическая партия сша, майк джонсон
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Конгресс США, Республиканская партия, Демократическая партия США, Майк Джонсон
СМИ: в конгрессе США хотят проголосовать по Украине в обход спикера
WP: конгрессмены США хотят проголосовать по помощи Украине в обход спикера
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ.
В конгрессе США ряд законодателей пытаются поставить на голосование законопроект о выделении помощи Украине в обход спикера палаты представителей Майка Джонсона. Об этом пишет The Washington Post
.
Для этого демократы пытаются собрать подписи под так называемой петицией об освобождении. Этот механизм позволяет принудительно внести законопроект на рассмотрение палаты в обход спикера и без предварительного рассмотрения в профильном комитете. Инициаторы должны заручиться поддержкой более половины членов палаты. Такой инструмент всего несколько раз использовался за всю историю США. Помимо демократов, с похожей инициативой выступила еще одна двухпартийная группа законодателей.
Сейчас под первой петицией подписались 180 человек. Если Джонсону не удастся им помешать и петиция наберет не менее 218 голосов, законопроект попадет напрямую на рассмотрение в палату представителей.
"Черная дыра" Украины уже засосала США. Остался один шанс выбраться
Законопроект, который, в частности, предусматривает выделение на нужды Украины более 60 миллиардов долларов, ранее был утвержден сенатом, где большинство у демократов, но до сих пор не получил поддержки в нижней палате. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре 2023 года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают Киеву во исполнение предыдущих контрактов. Республиканская партия увязывает выделение средств Украине с ужесточением контроля южной границы США, с чем не согласны демократы. Спикер Джонсон, представляющий республиканцев, имеющих большинство в палате, не дает законопроекту дальнейшего хода.