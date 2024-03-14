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Раскрыто, в каком случае кредиты принесут прибыль

Раскрыто, в каком случае кредиты принесут прибыль - 14.03.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, в каком случае кредиты принесут прибыль

Несмотря на то, что из-за высоких процентных ставок кредиты стали дорогими для бизнеса и для населения, некоторую выгоду от них получить можно до сих пор,... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T02:02+0300

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эксклюзив

кредит

лазарь бадалов

кредитные карты

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Несмотря на то, что из-за высоких процентных ставок кредиты стали дорогими для бизнеса и для населения, некоторую выгоду от них получить можно до сих пор, рассказал агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.В условиях низких процентных ставок многие продавцы совместно с банками предлагали клиентам скидки при покупке в кредит или рассрочку. Некоторые покупатели пользовались такими предложениями, а затем сразу гасили долг перед кредитором. “То есть, получали скидку, а кредит сразу же закрывали, чтобы не переплачивать проценты”, - напомнил эксперт.Сегодня ситуация изменилась. В выгодном положении оказались те, кто успел получить кредиты до повышения ставок. Как отмечает Бадалов, сейчас они пользуются кредитами по ставкам, которые ниже депозитных.У таких заемщиков нет необходимости досрочно возвращать кредит, ведь свободные средства можно разместить под процент, который выше, чем ставка по кредиту.“Например, еще год назад можно было получить потребительский кредит по ставке 12-14% годовых, а сейчас банки предлагают 15-16% годовых по вкладам”, - говорит экономист.Кроме старых кредитов, выгоду могут принести и кредитные карты с длительным льготным периодом - многие банки предлагают кредитные карты с беспроцентным (грейс) периодом, который может достигать 180 дней и более.В этих случаях вместо погашения задолженности по кредитной карте может быть выгоднее разместить деньги под процент на депозите, замечает финансист.Но все эти случаи, конечно, не касаются тех, кто сейчас получает кредиты - ставки выросли и их обслуживание оказалось слишком дорогим, так что никакие скидки от продавцов этого не покрывают, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20240313/finance-846261759.html

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эксклюзив, кредит, лазарь бадалов, кредитные карты