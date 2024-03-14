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На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир"

На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир" - 14.03.2024, ПРАЙМ

На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир"

Число точек на Кубе, где можно будет расплачиваться картой "Мир", будет только расти, заявил министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T16:38+0300

2024-03-14T16:38+0300

2024-03-14T16:38+0300

куба

россия

туризм

карта "мир"

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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Число точек на Кубе, где можно будет расплачиваться картой "Мир", будет только расти, заявил министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда. "За первые месяцы работы через эту систему было проведено операций на сумму порядка 2 млн 700 тысяч долларов. У нас есть 20 тысяч терминалов для оплаты, которые принимают карты "Мир". Они расположены в главных торговых, туристических местах страны. В дальнейшем число таких точек будет только расти", - сказал он на пресс-конференции в четверг. Картой "Мир" в банкоматах можно было воспользоваться еще год назад, отметил министр, сейчас же использовать ее можно для оплаты основных потребительских услуг. "Карта "Мир" пришла на Кубу, чтобы остаться там надолго. Она вызывает большой интерес и у частного сектора. Я уверен, что частный сектор будет активно изучать функции карты "Мир". Кубинцы также могут открывать там счета", - отметил Гарсия Гранда.

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куба, россия, туризм, карта "мир"