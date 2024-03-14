Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир" - 14.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240314/kuba-846313533.html
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир"
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир" - 14.03.2024, ПРАЙМ
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир"
Число точек на Кубе, где можно будет расплачиваться картой "Мир", будет только расти, заявил министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:38+0300
2024-03-14T16:38+0300
куба
россия
туризм
карта "мир"
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Число точек на Кубе, где можно будет расплачиваться картой "Мир", будет только расти, заявил министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда. "За первые месяцы работы через эту систему было проведено операций на сумму порядка 2 млн 700 тысяч долларов. У нас есть 20 тысяч терминалов для оплаты, которые принимают карты "Мир". Они расположены в главных торговых, туристических местах страны. В дальнейшем число таких точек будет только расти", - сказал он на пресс-конференции в четверг. Картой "Мир" в банкоматах можно было воспользоваться еще год назад, отметил министр, сейчас же использовать ее можно для оплаты основных потребительских услуг. "Карта "Мир" пришла на Кубу, чтобы остаться там надолго. Она вызывает большой интерес и у частного сектора. Я уверен, что частный сектор будет активно изучать функции карты "Мир". Кубинцы также могут открывать там счета", - отметил Гарсия Гранда.
https://1prime.ru/20240127/842910201.html
куба
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2f2cb6ded7cf9c155ad550a6b1f227d5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
куба, россия, туризм, карта "мир"
КУБА, РОССИЯ, Туризм, карта "Мир"
16:38 14.03.2024
 
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир"

Министр туризма Гранда: число точек на Кубе для оплаты картами "Мир" будет расти

© Unsplash/AXP PhotographyГавана, Куба
Гавана, Куба
© Unsplash/AXP Photography
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Число точек на Кубе, где можно будет расплачиваться картой "Мир", будет только расти, заявил министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда.
"За первые месяцы работы через эту систему было проведено операций на сумму порядка 2 млн 700 тысяч долларов. У нас есть 20 тысяч терминалов для оплаты, которые принимают карты "Мир". Они расположены в главных торговых, туристических местах страны. В дальнейшем число таких точек будет только расти", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
Янгон, Мьянма - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2024
В Мьянме заявили, что карты "МИР" улучшат туризм между Россией и Мьянмой
27 января, 20:45
Картой "Мир" в банкоматах можно было воспользоваться еще год назад, отметил министр, сейчас же использовать ее можно для оплаты основных потребительских услуг.
"Карта "Мир" пришла на Кубу, чтобы остаться там надолго. Она вызывает большой интерес и у частного сектора. Я уверен, что частный сектор будет активно изучать функции карты "Мир". Кубинцы также могут открывать там счета", - отметил Гарсия Гранда.
 
КУБАРОССИЯТуризмкарта "Мир"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала