https://1prime.ru/20240314/kuba-846313533.html
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир"
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир" - 14.03.2024, ПРАЙМ
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир"
Число точек на Кубе, где можно будет расплачиваться картой "Мир", будет только расти, заявил министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T16:38+0300
2024-03-14T16:38+0300
2024-03-14T16:38+0300
куба
россия
туризм
карта "мир"
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Число точек на Кубе, где можно будет расплачиваться картой "Мир", будет только расти, заявил министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда. "За первые месяцы работы через эту систему было проведено операций на сумму порядка 2 млн 700 тысяч долларов. У нас есть 20 тысяч терминалов для оплаты, которые принимают карты "Мир". Они расположены в главных торговых, туристических местах страны. В дальнейшем число таких точек будет только расти", - сказал он на пресс-конференции в четверг. Картой "Мир" в банкоматах можно было воспользоваться еще год назад, отметил министр, сейчас же использовать ее можно для оплаты основных потребительских услуг. "Карта "Мир" пришла на Кубу, чтобы остаться там надолго. Она вызывает большой интерес и у частного сектора. Я уверен, что частный сектор будет активно изучать функции карты "Мир". Кубинцы также могут открывать там счета", - отметил Гарсия Гранда.
https://1prime.ru/20240127/842910201.html
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2f2cb6ded7cf9c155ad550a6b1f227d5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, россия, туризм, карта "мир"
КУБА, РОССИЯ, Туризм, карта "Мир"
На Кубе пообещали увеличение числа точек для оплаты картами "Мир"
Министр туризма Гранда: число точек на Кубе для оплаты картами "Мир" будет расти
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Число точек на Кубе, где можно будет расплачиваться картой "Мир", будет только расти, заявил министр туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсия Гранда.
"За первые месяцы работы через эту систему было проведено операций на сумму порядка 2 млн 700 тысяч долларов. У нас есть 20 тысяч терминалов для оплаты, которые принимают карты "Мир". Они расположены в главных торговых, туристических местах страны. В дальнейшем число таких точек будет только расти", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
В Мьянме заявили, что карты "МИР" улучшат туризм между Россией и Мьянмой
Картой "Мир" в банкоматах можно было воспользоваться еще год назад, отметил министр, сейчас же использовать ее можно для оплаты основных потребительских услуг.
"Карта "Мир" пришла на Кубу, чтобы остаться там надолго. Она вызывает большой интерес и у частного сектора. Я уверен, что частный сектор будет активно изучать функции карты "Мир". Кубинцы также могут открывать там счета", - отметил Гарсия Гранда.