https://1prime.ru/20240314/makron-846323990.html

Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон

Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон - 14.03.2024, ПРАЙМ

Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон

Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T23:23+0300

2024-03-14T23:23+0300

2024-03-14T23:23+0300

спецоперация на украине

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ПАРИЖ, 14 мар – ПРАЙМ. Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. "Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы. Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю", — сказал Макрон. Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта. "Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны", — сказал он.Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.

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