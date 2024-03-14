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Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон - 14.03.2024, ПРАЙМ
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Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон
Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон - 14.03.2024, ПРАЙМ
Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон
Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T23:23+0300
2024-03-14T23:23+0300
спецоперация на украине
франция
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ПАРИЖ, 14 мар – ПРАЙМ. Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2. "Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы. Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю", — сказал Макрон. Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта. "Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны", — сказал он.Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
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франция, европа, россия
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА, РОССИЯ
23:23 14.03.2024
 
Победа России сведет к нулю авторитет Европы, заявил Макрон

Макрон: Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 14 мар – ПРАЙМ. Победа России в конфликте с Украиной сведет авторитет Европы к нулю, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2.
"Мы сделаем все, чтобы достичь нашей цели. Если Россия выиграет, жизнь французов изменится. У нас больше не будет безопасности. На Украине на кону стоит безопасность французов и Европы. Если Россия выиграет, это сведет авторитет Европы к нулю", — сказал Макрон.
Он отметил, что Европа уже переживает последствия этого конфликта.
"Мы почувствовали это в Европе: цены на газ, ситуация в наших экономиках, стоимость зерна, экономическая дестабилизация являются следствие этой войны", — сказал он.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2024
Французский политик укорил Макрона в "разбазаривании" денег на Украину
22:08
Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, однако единого мнения пока нет. В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯЕВРОПАРОССИЯ
 
 
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