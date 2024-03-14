https://1prime.ru/20240314/medvedev-846301212.html

Медведев представил российскую формулу мира по Украине

Медведев представил российскую формулу мира по Украине - 14.03.2024, ПРАЙМ

Медведев представил российскую формулу мира по Украине

Мировому сообществу после признания Киевом поражения и проведения денацификации всех местных органов власти под контролем ООН следует признать Украину... | 14.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-14T12:37+0300

2024-03-14T12:37+0300

2024-03-14T12:37+0300

спецоперация на украине

дмитрий медведев

россия

украина

"формула мира"

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845861773_307:0:2962:1494_1920x0_80_0_0_39a1bb55fc2085923afe0ab74e21d270.jpg

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировому сообществу после признания Киевом поражения и проведения денацификации всех местных органов власти под контролем ООН следует признать Украину российской территорией. Об этом написал в telegram зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Он написал, комментируя формулу Владимира Зеленского, что все понимают возможность достижения мира только в случае согласия обеих сторон конфликта, чего в Киеве не наблюдается."Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чем вчера сказал В.В.Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зеленом трико. И никак иначе", - отметил Медведев.Политик в публикации показал собственную "формулу мира". Отмечается, что предложение включает в себя семь пунктов.Прежде всего, Украина должна признать поражение и объявить о оплной и безоговорочной капитуляции. медведев также призвал мировое сообщество провести демилитаризацию страны, запретить создание на ее территории военизированных формирований, признать нацистский характер киевского режима и провести его принудительную денацификацию, признать утрату Украиной международной правосубъектности, провести выборы под эгидой ООН. Кроме того, политик предложил выплатить России компенсации и признать украинскую территорию российской.Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.

https://1prime.ru/20240314/846290588.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий медведев, россия, украина, "формула мира"