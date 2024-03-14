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Медведев представил российскую формулу мира по Украине
Медведев представил российскую формулу мира по Украине - 14.03.2024, ПРАЙМ
Медведев представил российскую формулу мира по Украине
Мировому сообществу после признания Киевом поражения и проведения денацификации всех местных органов власти под контролем ООН следует признать Украину... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T12:37+0300
2024-03-14T12:37+0300
2024-03-14T12:37+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
россия
украина
"формула мира"
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МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировому сообществу после признания Киевом поражения и проведения денацификации всех местных органов власти под контролем ООН следует признать Украину российской территорией. Об этом написал в telegram зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Он написал, комментируя формулу Владимира Зеленского, что все понимают возможность достижения мира только в случае согласия обеих сторон конфликта, чего в Киеве не наблюдается."Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чем вчера сказал В.В.Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зеленом трико. И никак иначе", - отметил Медведев.Политик в публикации показал собственную "формулу мира". Отмечается, что предложение включает в себя семь пунктов.Прежде всего, Украина должна признать поражение и объявить о оплной и безоговорочной капитуляции. медведев также призвал мировое сообщество провести демилитаризацию страны, запретить создание на ее территории военизированных формирований, признать нацистский характер киевского режима и провести его принудительную денацификацию, признать утрату Украиной международной правосубъектности, провести выборы под эгидой ООН. Кроме того, политик предложил выплатить России компенсации и признать украинскую территорию российской.Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.
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дмитрий медведев, россия, украина, "формула мира"
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, РОССИЯ, УКРАИНА, "формула мира"
Медведев представил российскую формулу мира по Украине
Медведев предложил Украине признать поражение и безоговорочно капитулировать
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мировому сообществу после признания Киевом поражения и проведения денацификации всех местных органов власти под контролем ООН следует признать Украину российской территорией. Об этом написал в telegram зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он написал, комментируя формулу Владимира Зеленского, что все понимают возможность достижения мира только в случае согласия обеих сторон конфликта, чего в Киеве не наблюдается.
"Воли так называемой бывшей Украины к переговорам не просматривается. Во всяком случае на основе признания реалий, о чем вчера сказал В.В.Путин. Для них реалии – это мозгоклюйская "формула мира" провинциального клоуна в зеленом трико. И никак иначе", - отметил Медведев.
Политик в публикации показал собственную "формулу мира". Отмечается, что предложение включает в себя семь пунктов.
"Все еще движутся". Зеленского поймали на вранье о российской армии
Прежде всего, Украина должна признать поражение и объявить о оплной и безоговорочной капитуляции. медведев также призвал мировое сообщество провести демилитаризацию страны, запретить создание на ее территории военизированных формирований, признать нацистский характер киевского режима и провести его принудительную денацификацию, признать утрату Украиной международной правосубъектности, провести выборы под эгидой ООН. Кроме того, политик предложил выплатить России компенсации и признать украинскую территорию российской.
Владимир Зеленский впервые представил так называемую "формулу мира" в 2022 году. В документ входят обеспечение ядерной, энергетической, продовольственной безопасности, освобождение пленных, окончание спецоперации, вывод российских ВС, восстановление территориальной целостности Украины, противодействие экоциду и недопущение эскалации. Как подчеркивал Лавров, план Зеленского абсолютно нереализуем.